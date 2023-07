Planas introduce otra reforma que permite a su mujer duplicar los fondos PAC sin ni siquiera ser agricultora "activa"

La última reforma de la PAC ha recortado de forma generalizada las ayudas percibidas por cada uno de los agricultores. Pero no las de la mujer del ministro de Agricultura y autor de la reforma legal de adaptación de las ayudas europeas, Luis Planas. Según fuentes del Ministerio conocedoras de la tramitación de la reforma, María Jesús Herrera, mujer del ministro, puede pasar a cobrar más del doble de la PAC gracias a la reforma. Pero, además, los criterios de cobro se han endurecido, pero no los que la afectan a ella: la nueva norma hace más duro el cobro para agricultores con una elevada exposición a las subvenciones agrícolas, pero una exención en el articulado permitirá que esas exigencias no le afecten a ella: cobrará las ayudas aunque no sea agricultora "activa".

La categoría de "agricultor activo" se define en los artículos 4, 5, 6 y 7 del Real Decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, "sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control". La norma aparece firmada, obviamente, por el departamento de Luis Planas, ministro de Agricultura. Y allí se puede ver cómo se exige, para poder acceder a las ayudas de la PAC, a las personas físicas, estar afiliadas a la Seguridad Social por cuenta propia o autónomo, y tanto a las personas físicas como a las jurídicas, que un mínimo del 25% de sus ingresos totales procedan de la agricultura. Para ello se tendrán en cuenta los 3 años previos. Pero, casualmente, quedan exentos aquellos cuyo importe de las ayudas directas sea menor o igual a 5.000 € anuales. Y justo, la mujer del ministro, que puede más que duplicar sus cobros, puede lograr –dependiendo de lo que aplique en la solicitud de las ayudas– un mínimo de 4.049,71 euros y un máximo de 5.154,21 euros por año.

Evidentemente, puede renunciar a ese leve plus por encima de los 5.000 y quedar exenta con una pérdida ínfima. Hasta ahora, Herrera María Jesús cobraba de la PAC 2.117,54 euros.

El artículo 4 de la norma impulsada por su marido y ministro recoge "el alcance del requisito de agricultor activo". Y señala que "será aplicable a las intervenciones en forma de pagos directos, a las medidas del POSEI que se conceden por superficie o por animales y, dentro de las intervenciones para el desarrollo rural, a la intervención de zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas. Asimismo, cuando la autoridad de gestión regional así lo decida, también podrá ser aplicable a otras intervenciones de desarrollo rural en las que el beneficiario sea un agricultor". El artículo 5 define al "agricultor activo" y explica que "el agricultor adquiere la condición de agricultor activo cuando cumple al menos una de las siguientes condiciones": figurar "en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) por el ejercicio de la actividad agraria", o "cuando una parte significativa de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria". La norma especifica que "se considerará que una parte significativa de los ingresos del agricultor proceden de la actividad agraria, cuando el 25 % o más de sus ingresos totales son ingresos agrarios en el periodo impositivo disponible más reciente".

Pero el artículo 7 recoge las "excepciones a las obligaciones de agricultor activo" y explica que "el requisito de agricultor activo se considera automáticamente cumplido por los agricultores que habiendo sido beneficiarios de pagos directos el año anterior, con base en la solicitud única de dicha campaña, han percibido menos de 5.000 euros en pagos directos antes de la aplicación de las penalizaciones administrativas por incumplimiento de los criterios de subvencionabilidad o condicionalidad".

María Jesús Herrera cobra de la PAC por una superficie de más de 10 hectáreas. Y la última negociación de la reforma del sistema de cobro de estos fondos europeos le ha supuesto una muy buena noticia. La PAC la asigna Europa. Pero el sistema de reparto y las exigencias que hay que cumplir a partir de ahora para poder acceder a esas subvenciones las determina en última instancia el Gobierno de España. Y, más en concreto, el Ministerio de Agricultura que lidera el marido de Herrera: Luis Planas.

Cobrará hasta un 143,41% más

Pues bien, antes de la reforma de la PAC, la mujer del ministro cobraba 2.117,54 euros. Se trata de la cifra obtenida por ella y procedente de la PAC en 2022. Los nuevos cambios, sin aplicar determinados complementos, elevarán esa cifra directamente hasta los 3.136,51 euros en 2023.

Y es que los cambios en la nueva definición de los requisitos de la PAC harán que tenga derecho a 1.018.97 euros anuales adicionales. Un 48,12% más.

Pero hay más cambios que la benefician, porque hay que añadir lo que puede cobrar por los nuevos ecorregímenes regulados por Luis Planas. Su cultivo es de olivar. Y, por ello, puede acogerse a un ecorrégimen de "cubiertas vegetales espontaneas o sembradas en cultivos leñosos (P6)". Y esta ayuda adicional puede suponerle entre 61,07 y 165,17 euros/ha (en función de la pendiente del terreno), a lo que hay que añadir otros 25 euros/ha si deja las cubiertas vegetales dos años seguidos (lo que hace todo el mundo). Es decir, entre 86,07 y 190,17 euros/ha más, que aplicados a su terreno (cuenta con 10,61ha), le pueden suponer entre 913,20 y 2.017,70 euros más.

En total, la mujer de Luis Planas podría llegar a cobrar la siguiente cifra: un mínimo de 4.049,71 euros y un máximo de 5.154,21 euros por año. Y esas cifras suponen entre 1.932,17 euros y 3.036,67 euros más que lo que percibió Herrera por su más de 10 ha de olivo en 2022: entre un 91,25% y un 143,41% más.