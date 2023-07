Los agricultores acusan a Bruselas de ocultar informes que prueban el daño al campo para impulsar la Agenda 2030

El campo se ha cansado del trato de la UE. Y sus profesionales han decidido hablar de la forma en que la Comisión Europea está impulsando sus medidas ecologistas y la Agenda 2030. Desde determinadas asociaciones acusan ya a Bruselas de haber ocultado informes que demuestran el brutal daño al campo y a la producción de alimentos por su empeño en sacar adelante los postulados de la Agenda 2030. Uno de ellos fue el elaborado por el Centro Común de Investigación (JRC). Y asociaciones como ALIV no dudan en señalar que fue ocultado por el Vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

La Asociación de Labradores Independientes de Villareal (ALIV) ha denunciado el trato dado a los agricultores en la UE. Lo ha hecho con mención expresa a una tramitación que Vox lleva denunciando desde hace tiempo y que alude a un informe escondido por Bruselas para ocultar el brutal impacto en la producción de alimentos de la política ecologista comunitaria.

El presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal, Víctor Viciedo, vaticina unas "nefastas consecuencias para la agricultura" fruto de la "aplicación radical" de la agenda 2030 a través de "estrategias, directivas, leyes y reglamentos que emanan de la UE y del Gobierno de España". La asociación ha denunciado, igualmente, la aplicación "radical por parte de la Comisión Europea de varios de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030: "El número 6 sobre agua limpia, el 13 en materia de acción por el clima, o el 15 sobre la vida de ecosistemas terrestres materializados en la UE. Y todo ello se ha plasmado en la conocida como Estrategia de la Granja a la Mesa de la UE y Estrategia por la Biodiversidad 2030.

Pero lo más llamativo de la denuncia de ALIV es que se estaría "llevando a la agricultura europea a la ruina, pese a la advertencia de un informe el Centro Común de Investigación (JRC) que fue ocultado por el Vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, para que ambas estrategias fueran aprobadas", según las palabras del presidente de esta asociación de agricultores.

El Informe del JRC advertía "de que la aplicación de ambas estrategias quitaría competitividad a agricultores y ganaderos europeos, que éstos abandonarían sus explotaciones, por lo que aumentarían las exportaciones desde países sin ninguna legislación medioambiental, y que, por todo ello, se perjudicaría a la agricultura europea y al medio ambiente global", señala ALIV.

El informe efectivamente existe y alerta de ese riesgo. El JRC está integrado en el esquema de trabajo de la propia UE y "desempeña un papel clave en varias fases del ciclo de actuación de la UE. Contribuye al objetivo general de Horizonte Europa", como señala su propia documentación y trabaja "en estrecha colaboración con organizaciones de investigación y políticas de los Estados miembros, con las instituciones y agencias europeas y con socios científicos en Europa y a nivel internacional, también en el marco del sistema de las Naciones Unidas".

Los agricultores denuncian que, en base a esa tramitación, sin haber tenido en cuenta el desastre ocasionado en la agricultora y en la producción de alimentos, el Gobierno español, "el más aplicado de Europa en estas estrategias, ha elaborado las siguientes leyes: "Reglamentos de prohibición de fitosanitarios; el RD 1050/2022 Ley de Uso Sostenible de Fitosanitarios, para reducir fitosanitarios, con independencia de si hay plagas o no; el RD 1051/2022 Ley de Nutrición de Suelos Agrícolas, para reducir fertilización, lo que lleva a menos producción; el RD 1053/2022 de Normas Básicas de Ordenación de las Granjas Bovinas, para reducir antibióticos y poner trabas a los purines, con independencia de pandemias de enfermedades o no; el desarrollo de la PAC 2023-2027 con los ecoregímenes, para condicionar el cobro de parte de la PAC a prácticas agrarias que la administración considera más sostenibles, perdiendo el espíritu de la PAC, de compensar a los agricultores para que puedan tener un rendimiento justo por su trabajo; el RD 1054/2022 del Sistema de Información de Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, para un control total de las actividades agrícolas, que no se tiene con ninguna otra profesión; la Estrategia de Restauración de Ríos, por la que se suelta agua de los embalses y se destruyen pequeñas presas y azudes, cuando lo que se requiere son construcciones hidráulicas para disponer de agua sin peligro a restricciones; y el Plan de Acción de Aguas Subterráneas, por el que se pretende disminuir el regadío para lograr en 2027 que las aguas subterráneas no estén tensionadas (sobreexplotación y contaminación)".