La OCDE revela lo que Sánchez no dirá sobre los datos de empleo

Por mucho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se empeñara en celebrar las supuestas bondades de la economía española en el debate con Alberto Núñez Feijóo, la realidad es bien distinta.

Ayer lunes, pudimos escuchar por boca de Sánchez falsedades como que "estamos multiplicando por cuatro el crecimiento económico" (no, el PIB español no ha crecido un 400%), además de otras tantas dudosas afirmaciones, como las relativas al mercado laboral. No obstante, la OCDE se encarga hoy de desmentir al presidente.

España, líder en desempleo

Una vez más, los terribles datos sobre desempleo en España han vuelto a poner a nuestro país en el foco internacional, que se presenta como el país con una mayor tasa de paro de los países desarrollados.

Así lo ha publicado este martes, la OCDE en su informe anual sobre perspectivas de empleo. España tiene una tasa de desempleo del 12,7% muy lejano al 4,8% que registra el conjunto de la OCDE. De este modo, España supera a países como Grecia o Turquía. Se prevé, además, que para el resto del 2023, este porcentaje se mantenga aún bastante alto, descendiendo solamente hasta el 12,6%.

OCDE

Por otra parte, hay que tener en cuenta que este informe no contempla el maquillaje de los fijos discontinuos que utiliza el Gobierno para enmascarar los datos de empleo. Con la reforma laboral de Yolanda Díaz, los contratos por obra y servicio y muchos temporales se han transformado en fijos discontinuos, aunque eso no significa a que el trabajador esté empleado más tiempo que antes. Sin embargo, cuando el trabajador está en su casa sin trabajar no cuenta como parado, lo que beneficia sobremanera la estadística gubernamental.