La realidad de la economía española en dos gráficos dolorosos... pero muy reales

¿Qué piensa usted de Estonia, Lituania, Eslovenia, República Checa, Chipre? Si tuviera que clasificar estos países en términos de ingresos per cápita, ¿cómo los situaría: por encima o por debajo de España?

Hasta hace 10-15 años, no había duda. Hablábamos de países mucho más pobres que el nuestro, con un nivel de PIB per cápita muy inferior. Cuando los españoles visitábamos como turistas estos lugares, veíamos unos precios mucho más bajos, peores coches, locales menos fashion... En resumen, notábamos que nosotros éramos más ricos. Un poco la sensación contraria a la que tenemos cuando recibimos en nuestras costas a suecos, alemanes u holandeses: esos turistas que te hacen notar, por su nivel de gasto, que viven en países en los que los sueldos son muy superiores a los españoles.

Pues bien, en lo que respecta a los nórdicos o a los germanos, la cosa no ha cambiado. Seguimos estando muy lejos de los países del norte de Europa en cuanto a ingresos. De hecho, en realidad estamos más lejos de la mayoría de esos países que hace 10-15-20 años.

Sin embargo, si pensamos en letones, eslovenos o checos, sí hay un nuevo escenario. ¿Les sacamos todavía más distancia que hace un par de décadas? Ni mucho menos. En realidad, es al contrario: todos estos países cada vez están más cerca de España. De hecho, en la clasificación de Eurostat de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, ya estamos por debajo de ellos. Suena muy fuerte y doloroso, pero es real: países a los que superábamos con holgura hace poco, ahora nos adelantan. Y es que somos (mucho) menos ricos de lo que pensamos.

De eso trata esta semana La Pizarra de Domingo Soriano. Queremos alejarnos del ruido político, del "y tú más" que domina el debate público, del trimestrismo (esa tendencia a obsesionarse con los últimos datos publicados)... El objetivo que tienen Nuria Richart y Domingo Soriano es que miremos a largo plazo: ¿Qué ha pasado en las últimas dos décadas? ¿Somos conscientes de cuál es la realidad de nuestra economía? ¿Vamos a hacer algo para cambiarlo?

Hace unos meses, publicábamos una Pizarra con un enfoque similar, en aquella ocasión centrados en la productividad y el empleo. Y decíamos que hay muy poco margen para el triunfalismo del Gobierno. Porque, como explicamos en el episodio de junio, el cuatrienio 2019-2023 no sólo no ha sido positivo, sino que ha sido muy mediocre. Pero es que tanto si miramos a largo como a corto plazo, hay muy pocos datos para el optimismo. La economía española no es ejemplo de casi nada. Y hace ya demasiado tiempo que podríamos haber dicho esto mismo. ¿Los países del este, un destino turístico barato? Quizás este verano debamos también replantearnos algunos de esos tópicos. O aprovechar para ir a visitarlos cuanto antes. Porque probablemente todavía sí sean más baratos que España... pero tiene pinta de que tampoco eso durará mucho tiempo.