Guerra de microcréditos electorales en la izquierda: el PSOE paga más que Sumar pero menos que el Tesoro

Las campañas electorales suponen un importante esfuerzo económico para los partidos políticos. Es por ello que en los últimos años se ha puesto de moda que algunos partidos, fundamentalmente de la izquierda política, pidan dinero a sus electorales por adelantado con el compromiso de devolverles esa cantidad, junto a unos intereses asociados, cuando una vez pasada la contienda electoral reciban las subvenciones electorales por resultados que otorga el Ministerio del Interior.

El primer partido en hacerlo en España fue Podemos, que lo vendió a sus simpatizantes como una forma de no endeudarse con los bancos y que pedía esos adelantos por amor al proyecto, es decir, sin intereses asociados. En las elecciones andaluzas de 2015, las de la consolidación política tras su irrupción en las europeas de 2014, consiguieron 410.000 euros de 2.000 ciudadanos, a los que empezaron a devolver su dinero algo más de nueve meses después.

En los últimos años se ha consolidado el pago de intereses, aunque el gran problema es qué pasaría en el caso de que algunos de estos partidos no obtuviese los resultados esperados y no dinero para devolverlos. Este tipo de financiación no cuenta con legislación específica. Es el caso de Podemos, por ejemplo, que tiene que devolver 700.000 euros a sus simpatizantes por las elecciones del 28M en territorios donde fue barrido del mapa, como Madrid, Comunidad Valenciana o Canarias.

Aun así son muchos los ciudadanos que están dispuestos a financiar al partido político más cercano a sus posiciones o que consideran que este tipo de inversiones -no falto de riesgos- puede ser una buena decisión y les supone una forma de ganar un dinerillo sin esfuerzo. En estas elecciones, son dos los grandes partidos que apuestan por los microcréditos, ambos en el ámbito de la izquierda, y que han generado una guerra de intereses.

El PSOE es el partido que más intereses paga. Según explica en su web, donde se puede realizar el trámite para el microcrédito en cuatro pasos, "las cantidades prestadas serán devueltas junto con los intereses generados, en esta ocasión incrementado a un 3,50% anual". Menos ofrece el Movimiento Sumar, liderado por Yolanda Díaz, que establece el interés que reciban sus prestamistas individuales en el 3,25% anual.

Los intereses ofertados por los partidos están por detrás de lo que ofrece al ciudadano, por ejemplo, la deuda pública española. En la última subasta las Letras del Tesoro a tres meses se han situado en un interés del 3,531% y las Letras del Tesoro a nueve meses -lo más parecido al préstamo que se hace a los partidos, pues hay que esperar a que reciban las subvenciones del Ministerio del Interior- han alcanzado 3,810%.