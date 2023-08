Meloni cumple su promesa: informa por SMS "a los que pueden trabajar" de que les retira la renta básica

El gobierno italiano ha cumplido su promesa: retirar la Renta de Ciudadanía "a los que pueden trabajar". Se trata de un pago modo de Ingreso Mínimo Vital que recibían algunas familias consideradas vulnerables hasta que encontraran un empleo.

Cuando llegó al poder, Giorgia Meloni decidió mantener esta renta para aquellas personas que no pudieran acceder al mercado laboral, tal y como publicamos en Libre Mercado. "La renta básica para las personas que no pueden trabajar no se verá afectada. Si, en cambio, una persona puede trabajar y se niega a hacerlo, no puede mantener la renta básica", explicó Meloni en aquel momento.

Sin embargo ahora el Ejecutivo italiano ha decidido cambiar la Renta de Ciudadanía por nuevas medidas de inclusión social y laboral en los próximos meses, por lo que esta subvención desaparece.

Así, en septiembre comenzará un programa de Apoyo a la formación y al trabajo destinado a los demandantes de empleo, y desde enero del próximo año entrará en vigor un nuevo Subsidio de Inclusión pensado para las familias más vulnerables. De hecho, hasta que entren en vigor estas nuevas ayudas, "algunas de las familias afectadas podrán pedir una prórroga de la renta hasta finales de año", según informa EFE. De este modo, se sustituye la Renta de Ciudadanía que implementó Cinco Estrellas por nuevas medidas de inclusión que, no obstante, supondrán diferentes sobre todo en cuanto a criterios para su concesión. Así, sólo podrán solicitar el Subsidio de Inclusión aquellas familias "en las que haya personas con discapacidad, menores o mayores de 60 miembros", según Il Corriere della Sera.

Un anuncio por SMS

Con todo, ha estallado la polémica por el envío de un SMS por parte del INPS (el Instituto Nacional de la Seguridad Social) en el que se informaba de la suspensión del pago de este subsidio desde el mes de agosto.

El día 26 de julio, 169.000 familias que percibían esta renta recibieron un SMS en el que se les informaba que desde agosto quedaría suspendida. "Son 169.000 las familias beneficiarias de renta o pensión ciudadana que recibieron ayer del INPS el mensaje de suspensión del subsidio desde agosto como familias en las que no hay discapacitados, menores o mayores de 65 miembros como exige la nueva legislación", informó la RAI italiana.

De acuerdo con la emisora nacional pública italiana, el mensaje que han recibido estas familias es el siguiente: ‘Solicitud de renta de ciudadanía suspendida según lo previsto en el artículo 48 del decreto ley 20/23 a la espera de una posible intervención por parte de los servicios sociales'. En este sentido, el pasado 28 de julio el INPS publicó una nota de prensa en la que se informaba de que "el Instituto, a través de un SMS o correo electrónico, ha informado a los interesados ​​la suspensión del beneficio en la forma prevista por la ley".

Enfado de la oposición

De acuerdo con EFE, la decisión del gobierno italiano ha provocado el enfado de los sindicatos y de la oposición, que señalan al Ejecutivo y le acusan de librar "una batalla contra los pobres" y de falta de preparación en la comunicación al enviar un mensaje por SMS.

La líder de la oposición, Elly Schlein (Partido Demócrata), expresó en la Cámara de Representantes que "el gobierno ha optado por hacer la guerra a los pobres en lugar de hacer la guerra a la pobreza". Por su parte, Giuseppe Conte, ex primer ministro, quien fue el impulsor de la Renta de Ciudadanía, acusó al Ejecutivo de Meloni de "provocar un desastre social". En este sentido se expresó Tino Magni, senador de la alianza de los verdes y la izquierda, que declaró que "para dar trabajo tiene que haber trabajo".

Por este motivo, la ministra de Trabajo, Marina Calderone, se ha visto obligada a dar explicaciones en el Senado. "No renunciamos a entender el trabajo como un verdadero remedio a la pobreza", explicó la ministra, que señala que "toda persona debe tener derecho de revertir su camino en la vida". Además, la ministra defendió que la Renta resultó ser una medida ineficaz que sólo sirvió para derrochar recursos. De hecho, según la RAI, las investigaciones de la Inspección Nacional del Trabajo habrían detectado entre 2019 y 2023 más de 35.000 usuarios de esta renta se encontraban en situación irregular o de regularización. Además, la RAI añade también que según un informe reciente del INPS, entre 2019 y 2023 los hogares que recibieron la Renta Ciudadana habrían aumentado desde los 570.826 en 2019 hasta más de 1 millón en 2023 (más de un 75%).