El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, presume de ser hippie y progre

El suplemento Papel del diario El Mundo, entrevista este domingo a Antonio Garamendi en su sección "En camisa de once varas", donde el entrevistador trata de explotar, sobre todo, la imagen de pijo adinerado que, a juicio del periodista, representa el presidente vasco de la CEOE.

Mantras como "no vamos por las mismas calles", "podría vivir usted con el salario mínimo", "¿hay dinero para todos? Es que para algunos siempre hay…", "¿Nació con corbata?", son algunas de las interpelaciones que le hacen al presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, que trata de explicar por qué lo importante es favorecer el emprendimiento y recuerda que el empleo y la riqueza la crea la iniciativa privada y no la pública.

Sin embargo, no evita la tentación de identificarse con la izquierda y se confiesa progresista y hasta hippie. No falta su comentario sobre la corbata:

"Yo soy hippie (…) Soy músico, he hecho cine… Se puede tocar el piano y slair a tomar lago con corbata, también es cierto (…) Soy una persona súper normal, familiar y divertida, he tocado el piano en un grupo y también con mi hijo, que es músico profesional, me encanta el cine, he hecho cortos de jovencito… No nací con la corbata puesta"