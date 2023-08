Cada vez más pobres: los esfuerzos en subidas salariales no evitan un desplome del poder adquisitivo

Según las estadísticas de convenios colectivos del ministerio de Trabajo actualizada esta misma semana, la subida salarial media pactada en convenio colectivo fue hasta julio del 3,34%, ocho décimas más que la de julio del año pasado cuando subió un 2,56%.

Así, si calculamos el acumulado de los dos últimos años, los salarios habrían subido desde julio de 2021 un 5,9%. Sin embargo, la inflación ha crecido mucho más en ese periodo. El crecimiento interanual de la inflación en julio de 2022 fue del 10,8% y julio de 2023 del 2,3%, por lo que la inflación ha subido en los dos últimos años un 13,1%, lo que quiere decir que se mantendría un desplome de los salarios reales de 7,2% (subidas salariales - inflación).

Si ajustamos el cálculo a la inflación subyacente en los dos últimos años a mes de julio, la inflación subyacente habría subido un 12,3%, lo que significaría que la caída de salarios reales estaría en el 6,4% en los dos últimos años.

Los números reflejan una realidad evidente y es que los salarios no son capaces de recuperar el poder adquisitivo que ha restado la inflación galopante que sufrimos desde verano de 2021. En esencia, nos empobrecemos sin remedio.

Esta tendencia continúa y ya daba las primeras señales de alarma en primavera del año pasado cuando los salarios reales caían más que en los peores momentos de la crisis subprime.

Estos datos van en consonancia con el estudio publicado por la consultora Freemarket y que evalúa la situación estructural de la economía española en el contexto europeo durante el periodo 2019-2022 y cuyos datos reflejaban "con claridad meridiana el acusado deterioro del nivel de vida de los ciudadanos y de las familias españolas durante el mandato del actual Gobierno", añade la consultora.

Un estudio que sitúa a España como el país europeo que más ha empobrecido a sus ciudadanos. En cuanto al PIB per cápita en términos reales cayó un 6,6%, la mayor contracción de la UE. Además, en términos nominales, el PIB per cápita se redujo en el mismo periodo un 2,6%.

El problema es que la situación no parece que tenga visos de mejorarse, sino de todo lo contrario. Los datos macro no mejoran y los sectoriales asustan. Este mismo jueves publica El Economista que las empresas españolas están frenando sus ventas y, con ellas, la creación de empleo. El frenazo en la facturación no es menor: pasa de incrementos del 4,1% al 1,4%.

Otros indicadores, como el empleo, también avanzan un frenazo en la creación de nuevos puestos de trabajo y la precarización de los actuales.

No es de extrañar que, con estos datos España siga siendo uno de los países de la UE con la mano de obra más barata.