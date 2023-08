Un choque entre dos buques obliga a interrumpir el tráfico en el Canal de Suez

Un buque cisterna que transportaba gas natural liquado y un petrolero sufrieron ayer miércoles una leve colisión en el Canal de Suez, que obligó a interrumpir el tráfico. De esta forma, ha coincidido el bloqueo del Canal de Suez con la reducción del ritmo de paso en el Canal de Panamá debido a la sequía.

En concreto, el choque entre ambos buques se dio a primera hora del día y afectó a los navíos BW Lesmes (que con sus 295 metros de largo, 46 metros de ancho y una capacidad de 121.000 toneladas transportaba gas natural licuado) y al petrolero Burri, de 250 metros de largo, 44 de ancho y un peso de 67.000 toneladas.

El incidente se produjo como consecuencia de que el BW Lesmes realizó una repentina parada por un fallo técnico en el kilómetro 144 del canal, perdiendo el control de la nave, al mismo tiempo que el Burri se vio llevado por una fuerte corriente hasta el otro barco, sin posibilidad de evitar la colisión.

El presidente y director de operaciones de la Autoridad del Canal de Suez, Ossama Rabiee, explicó que "nos hemos encargado de las averías sufridas por un buque de GNL y un petrolero durante su tránsito por el Canal y la navegación volverá a la normalidad en ambos sentidos en las próximas horas". Asimismo, Rabiee señaló que los barcos remolcadores acudieron al lugar y amarraron en primer lugar el Burri para desplazar después el BW Lesmes, que ya ha sido apartado de la vía navegable.

Así, la actividad en el canal ya ha sido reanudada después de haber apartado al Burri. No parece que se hayan producido daños significativos o incidentes de contaminación, según las primeras inspecciones.

Con todo, este es el séptimo incidente que se ha producido a lo largo del año. El último incidente grave, en el que además se produjo la muerte de un tripulante del remolcador, tuvo lugar la primera semana de agosto por la colisión de un remolcador y un petrolero que cruzaba la vía marítima, lo que provocó la suspensión temporal del tráfico en el canal.

No obstante, una de las situaciones más críticas de los últimos tiempos en el Canal de Suez se vivió hace dos años cuando la navegación se vio paralizada por completó después de que el Ever Given, de 400 metros de eslora, quedase varado de forma transversal, lo cual llegó a afectar a las cadenas de suministro globales.