Un diputado de Yolanda Díaz y un asesor de Calviño filtran una subida del PIB que debía ser secreta hasta el 18-S

Los indicadores del Instituto Nacional de Estadística deben ser secretos hasta el día de su publicación. Es así debido a la ventaja política que puede otorgar la filtración selectiva de datos oficiales de cara a debates o intervenciones públicas. Pues bien, dos personas de cercanía directa del Gobierno o miembros de los partidos que apoyan a Pedro Sánchez han empezado a filtrar en redes sociales una actualización -subida- del dato de PIB acumulado de España. Lo han hecho con detalles concretos y, justo, cuando Núñez Feijóo prepara su discurso de investidura. Una de estas personas es un diputado de Sumar y el otro un miembro del Comité de Expertos de Nadia Calviño.

El primero de ellos es Carlos Martín Urriza, diputado por Sumar en el Congreso de los Diputados recién elegido. Martín Urriza es doctor en Economía y acaba de asegurar en redes que "el INE revisará al alza el PIB de 2021 el próximo 18. La subida podría ser de hasta 8 puntos. De producirse la economía española se habría recuperado mucho antes y con más PIB sería más fácil cumplir con las nuevas normas fiscales europeas". ¿Cómo lo sabe este diputado teniendo en cuenta que el dato aún debe ser secreto?

El INE revisará al alza el PIB de 2021 el próximo 18. La subida podría ser de hasta 8 puntos. De producirse la economía española se habría recuperado mucho antes y con más PIB sería más fácil cumplir con las nuevas normas fiscales europeas, by @DYebra https://t.co/VUsAgw8oiP — Carlos Martín Urriza (@carlosurriza) September 6, 2023



La segunda persona es Manuel Hidalgo, al cual la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, presentó en abril de este año como uno de los dos nuevos miembros del Consejo Asesor de Asuntos Económicos —Mónica Martínez Bravo y Manuel Alejandro Pérez Hidalgo— que se incorporaron con el fin de proporcionar asesoramiento en materia de política económica al Gobierno de Pedro Sánchez.

Vamos avisando desde ya. El 18 habrá revisión del PIB anual por el INE, como todos los años. En UK la revisión ha sido en conjunto +2%. Las apuestas es que en España estaremos en una revisión en el mismo sentido, aunque hay debates sobre la magnitud. — Manuel Hidalgo (@Manuj_Hidalgo) September 5, 2023

Manuel Alejandro Hidalgo-Pérez es doctor en Ciencias Económicas y profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y ha señalado en redes sociales que "vamos avisando desde ya. El 18 habrá revisión del PIB anual por el INE, como todos los años. En UK la revisión ha sido en conjunto +2%. Las apuestas es que en España estaremos en una revisión en el mismo sentido, aunque hay debates sobre la magnitud". Surge la misma pregunta: ¿cómo lo sabe?

Y todo ello llega después de que hace poco más de un año, el Gobierno lograra la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE). Juan Manuel Rodríguez Poo dejó el cargo alegando "motivos personales" en medio de una lluvia de rumores previos sobre las presiones de Sánchez para sustituirlo por un directivo más complaciente con su política económica.

En octubre de 2018 la propia Calviño nombró al presidente del INE en sustitución de Gregorio Izquierdo, que ocupaba el cargo desde diciembre de 2011. Pero, por lo visto, su labor no fue del completo agrado y, efectivamente, se forzó sus sustitución por Elena Manzanera. Los estadísticos no tardaron en publicar un duro comunicado en el que alertaban de que "un cese del Presidente del INE podría ser interpretado por la sociedad como un ataque a la independencia del Instituto, motivado por el hecho de que las cifras publicadas por el INE de algunas estadísticas relevantes como las anteriormente citadas, no están en sintonía con las previsiones económicas del Gobierno".

Los primeros efectos de su nombramiento no se hicieron esperar y, en plena escalada de la inflación, el INE cambio su metodología de cálculo de los precios: el INE anunció en febrero un cambio metodológico en sus cálculos del IPC de forma que las encuestas estadísticas de precios pasaban a un segundo plano para emplear como primer material de análisis los datos que ofrece Contabilidad Nacional (y que emanan de los distintos ministerios).

Ahora, dos personas relacionadas con el Gobierno exponen en público datos sobre el dato de revisión del PIB que debería ser secreto hasta el 18 de septiembre.