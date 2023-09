En clave política, podría decirse que Stefanos Kasselakis ha protagonizado la sorpresa del año en Grecia. A sus 35 años, este financiero ha dejado atrás su pasado en firmas como Goldman Sachs y acaba de convertirse en el nuevo líder de Syriza, el partido que agrupa a la izquierda radical helena y que llevó las riendas del país entre los años 2015 y 2019.

De familia cretense, nuestro protagonista nació en 1988 y mostró desde niño una fuerte inclinación por las matemáticas, hasta el punto de que a sus catorce años logró la medalla de plata en los Premios Arquímedes que convoca la Asociación Griega de Matemáticas. Estos credenciales le ayudaron a dar el salto a Estados Unidos y recalar en la Academia Phillips, un centro de bachillerato ubicado en Massachusetts.

Ya asentado en suelo norteamericano, Kasselakis cursó la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Pennsylvania y completó un Máster en Finanzas en Wharton, la escuela de negocios de su alma mater. Mientras cursaba su formación superior, Kasselakis llegó a militar en las filas del Partido Demócrata, en calidad de voluntario en la campaña presidencial del entonces senador y hoy presidente Joe Biden.

A finales de los 2000, mientras remataba su carrera, empezó a trabajar en el back office del departamento de gestión de riesgos de Goldman Sachs, una de las firmas más relevantes de Wall Street. En paralelo, empezó a colaborar con el Centro para los Estudios Internacionales y Estratégicos (CSIS, por sus siglas en inglés), un think tank con sede en Washington que se caracteriza por su corte centrista.

Posteriormente, Kasselakis probó suerte como empresario y puso en marcha una empresa de logística y transporte denominada Swift Bulk. Después de dar este paso, residió durante años en Miami junto a su pareja, un hombre llamado Tyler McBeth con el que ha formalizado una unión civil. Sin embargo, en 2023 optó por regresar a su país y poco después anunció que tenía intención de presentarse a las primarias de su partido.

Regreso a Grecia y liderazgo de Syriza

La primera ronda de las primarias de Syriza se celebró el 29 de agosto y Kasselakis ganó esta primera votación con el 45% de los votos. En careo en segunda ronda con Effie Achtsioglou tuvo lugar el pasado 24 de septiembre y se saldó con victoria del ex financiero, que rozó el 57% de los sufragios depositados por los militantes de la agrupación.

No es esta la primera vez que la extrema izquierda griega concurre a las urnas con el aval de un "chico de oro" formado en Estados Unidos, puesto que el gobierno de Alexis Tsipras contó en sus primeros compases con la participación del profesor Yanis Varoufakis, profesor de negociación en distintas universidades y escuelas de negocio estadounidenses. La experiencia fue absolutamente desastrosa, puesto que el académico llevó al límite las tensiones entre Grecia y sus acreedores, provocando un default soberano y un nuevo "rescate" de su deuda.

Por otro lado, el pasado de Kasselakis en el sector de las finanzas ha levantado ampollas en las filas de la extrema izquierda griega. El escritor Dimitris Psarras ha denunciado que "parecería que Netflix ha desembarcado en Syriza, ha tomado el control del partido y lo ha convertido en uno de sus seriales. Al final, lo cierto es que la gente no tiene ni idea de cuáles son las posiciones políticas de Kasselakis. No sabemos si tiene o no algún programa de gobierno. Estamos en shock".

Siendo justos, Kasselakis no ha sido muy concreto a la hora de exponer su programa. De hecho, el nuevo dirigente de Syriza se limitó a celebrar su victoria en las primarias del partido diciendo que "hoy ha ganado la luz. Podemos tener esperanza en el futuro". Con anterioridad, ha defendido que busca "reconstruir el sueño griego" y que, para lograrlo, la clave radica en convertir a Grecia "en un verdadero actor en Europa".