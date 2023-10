Yolanda Díaz quiere dar jaque mate a la agricultura: Sumar propone prohibir el glifosato

Yolanda Díaz pone a la agricultura en su punto de mira. El grupo parlamentario de Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno no solo a no apoyar en la Comisión Europea la renovación de la licencia para usar glifosato en el campo, sino también a iniciar los pasos para la prohibición total de este herbicida en España.

El grupo que dirige la vicepresidenta del Gobierno en funciones y ministra de Trabajo ha registrado esta iniciativa en la Cámara Baja con el fin de recabar el apoyo parlamentario para reclamar al Ejecutivo de Sánchez que no de su apoyo a la recomendación de la Comisión Europea en el Consejo Europeo sobre la renovación de la autorización del uso de glifosato durante diez años más.

Los 27 países de la UE debatirán y votarán presumiblemente en la primera quincena del próximo mes de noviembre este asunto ya que el pasado 13 de octubre los Estados miembro no alcanzaron la mayoría necesaria para decidirlo. Los críticos con este producto, como Greempeace, le acusan de ser cancerígeno y perjudicial con el medioambiente, pero no así los técnicos de la Comisión Europea u otros organismos oficiales.

El glifosato es una sustancia activa utilizada en los productos fitosanitarios para controlar las plantas, por lo que es un herbicida, el más utilizado en el mundo, y se viene haciendo desde hace varias décadas. Según las patronales de agricultores españolas, la idea de Díaz de prohibir su uso aumentaría todavía más los precios de los alimentos.

"El glifosato es una herramienta que contribuye a la productividad agrícola y que permite llevar a los hogares productos seguros y sostenibles sin encarecer innecesariamente el coste de producción. Nuestros cultivos se desarrollan en un medio ambiente donde tienen que competir con las malas hierbas por el agua, los nutrientes del suelo y la luz del sol, lo que puede llevar a grandes pérdidas. Necesitamos controlar estas malas hierbas para poder cultivar con éxito. Para ello, llevamos cerca de 50 años utilizando el glifosato de forma segura" explican en un comunicado.

Despropósito agrícola

Como ha ocurrido con otros productos del campo, la idea de Sumar de prohibir el glifosato también situaría nuestros productos agrícolas en clara desventaja con los extranjeros. Por ejemplo, el pesticida que controla la principal enfermedad del cultivo del arroz, el triziclazol, se ha prohibido en la UE mientras sí lo contienen los arroces de países terceros que se comercializan en nuestro territorio.

Además, como ya publicamos en Libre Mercado, desde la prohibición de este fungicida, los productores disponen de dos sustancias alternativas autorizadas, pero el hongo parece haber desarrollado resistencia a estos pesticidas. Sólo en la variedad de arroz bomba ha provocado ya una reducción del 50% en la producción de los arrozales de la zona valenciana de La Albufera.

Y todavía hay más. La UE no sólo ha hecho oídos sordos a las quejas de los agricultores europeos sobre esta desventaja, sino que ha validado una propuesta para aumentar el nivel máximo de residuos permitidos en los arroces importados, entre los que se encuentra el triciclazol, beneficiando a India o Pakistán.