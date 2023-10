Niños pobres y que tienen que trabajar: los datos más graves de la situación económica de Argentina

Este pasado domingo 22 de octubre se celebraron las elecciones presidenciales en Argentina y el candidato liberal-libertario Javier Milei, reconocido economista y divulgador del liberalismo, ha conseguido ser la segunda fuerza política del país al conseguir el 30% de los votos, y se medirá con Sergio Massa, el candidato peronista que ha conseguido el 36,68% de los votos, en la segunda vuelta para ver quién será el presidente de Argentina los próximos cuatro años. No obstante, si Milei consigue ganarse el apoyo de los votantes de Patricia Bullrich (Cambiemos) podría tener una seria oportunidad de sacar a los peronistas del poder, algo que marcaría el futuro de la nación argentina.

El mensaje más llamativo que nos deja estas elecciones no es sólo el gran resultado de Milei, sino el aún mejor resultado de Sergio Massa por Unión por la Patria. Hay que recordar que Massa es el actual ministro de Economía de Argentina en el Gobierno de Alberto Fernández, es decir, proviene de uno de los peores gobiernos de la historia de Argentina y siendo, en parte, responsable de la miserable situación que vive su país, y aun así ha sido el más votado. A la vista de estos resultados, uno no puede dejar de ver similitudes entre Argentina y España (sustituyendo al peronismo por el PSOE), sin embargo, la situación en Argentina es mucho más grave que la que se vive en España.

Para ilustrar cómo los peronistas han destruido el país (o por lo menos han sido muy decisivos en dicha destrucción), podríamos recurrir a distintos indicadores económicos, pero nos vamos a centrar exclusivamente en cinco indicadores que mostrarán a la perfección como Argentina lleva desde el año 1974 padeciendo un yugo que hasta ahora no ha sido capaz de quitarse de encima. El peronismo ha gobernado más de 30 años de los últimos 50 y más de 28 de los últimos 34 años, estos son sus "logros":

1) Incremento de la pobreza desde el 4,57% en 1974 al 40,1% en 2023.

El peronismo ha logrado que la pobreza haya alcanzado a casi la mitad de la población en apenas 50 años, al tiempo que ha conseguido que casi un 10% de los argentinos se encuentren en situación de indigencia, entendiéndose la "indigencia" como personas que no tienen los ingresos económicos necesarios como para comprar los alimentos básicos de una cesta alimentaria. Es decir, el 10% de la población ni siquiera tiene capacidad de poder alimentarse correctamente.

La pobreza en Argentina se ha situado, de media, en el 29,73% desde 1974 hasta 2023, o en el 34,34% en los últimos 34 años, una situación que los peronistas han ayudado a crear y a cronificar.

2) La caída de los salarios reales

Los salarios reales, es decir, aquellos salarios ajustados por la inflación y que muestran la cantidad real de bienes y servicios que puede adquirir un trabajador, han perdido más de un 40% de su valor entre 1974 y 2023.

Bloomberg

Como vemos, el salario real entre 1974 y 2013 cayó un 40%, mientras que entre 2013 y 2023 también continuó esta caída, con lo que el salario real ha caído más de un 40% en todo este tiempo.

3) La devaluación de la moneda

La moneda argentina ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de su historia, desde cambios de nombres hasta quita de "ceros". No obstante, la devaluación que ha sufrido el peso en los últimos tres años es asombrosa.

Tal y como se observa, en el año 2020, un dólar se podía intercambiar por aproximadamente 70 pesos a principios de año, sin embargo, hoy son necesarios más de 1.000 pesos para conseguir un solo dólar, a fecha de 23 de octubre de 2023. En el caso de Massa, que recordemos es el actual ministro de economía, a su llegada, el dólar blue se podía intercambiar por 180 pesos y hoy se necesitan 1.100 pesos, es decir, se ha sextuplicado la cantidad de pesos necesaria para conseguir un solo dólar. El "dólar blue" no deja de formar parte del mercado negro de divisas, sin embargo, conseguir dólares de forma oficial es prácticamente imposible, de manera que se usa como referencia el dólar blue.

4) El 56,3% de los niños de 0 a 14 años son pobres

UCA

Estos datos son quizás de los más dolorosos, pues si la pobreza ya es un fenómeno social desagradable, mucho más lo es si afecta a los niños. En este sentido, más de la mitad de los niños de 0 a 14 años son pobres en Argentina, siendo un 13,6% de estos niños "indigentes". Por otro lado, la pésima situación del país hispanoamericano lleva a que el 15% de los niños (y adolescentes) de 5 a 17 años estén trabajando (en casa o en alguna actividad económica), esto se traduce en que 1,3 millones de estos niños están inmersos en esta situación según la UCA , una de las universidades más prestigiosas de Argentina. Desde 2020 hasta 2022, se ha triplicado el número de niños trabajando.

5) La escasez alimentaria

Argentina es el quinto país que más carne vacuna exporta en todo el mundo, no obstante, se da al mismo tiempo que la carne tiene colocadas alarmas en las tiendas para evitar los robos ante los altos precios como consecuencia de la falta de carne en el mercado interno. También la leche o el fiambre tienen alarmas antirrobos, así como otros productos de primera necesidad. A esto han llevado distintas medidas como los controles de precios (de los que ya hablamos aquí), o las limitaciones a las exportaciones aplicadas durante los últimos años.

En definitiva, es difícil explicar cómo después de todo lo contado en este artículo el candidato peronista ha obtenido casi un 37% de los votos. Es probable que, después de tantos años, hayan normalizado esa situación y no sean capaces de identificar al causante de sus problemas, que no es otro que el socialismo aplicado durante décadas en Argentina. Sólo queda esperar que alguien pueda cambiar esta situación, lo que está claro es que los que han llevado al desastre no van a ser los que arreglen un problema sistémico. No podemos saber si Milei, en caso de ganar, podrá arreglar esta situación, lo que sí está claro es que es muy complicado dejar el país en una peor situación en la que ya viven hoy en día los argentinos.