Los negocios de Ferraz, hartos de las protestas y de Sánchez: "Estamos hasta el moño"

La calle de Ferraz no acoge solamente la sede del Partido Socialista, sino que, además, es una zona que alberga a un gran número de locales dedicados a la restauración y la hostelería. Desde Libre Mercado hemos hablado con varios de ellos para que nos expliquen cómo están viviendo las protestas frente a la sede del PSOE, que, con las de ayer, suman ya catorce noches de movilizaciones y disturbios.

En este sentido, los hosteleros de la zona señalan rotundamente que las movilizaciones masivas de cada noche están suponiendo un grave coste para sus negocios, dado que, o bien se están viendo obligados a cerrar antes de la hora habitual por seguridad (como es el caso de los negocios que se encuentran en las calles aledañas a Ferraz), o bien el cierre de la propia calle Ferraz impide que potenciales consumidores y clientes entren en el local (como ocurre con los establecimientos situados en frente a la sede del PSOE y dentro del perímetro establecido por la policía).

Al respecto, desde la pastelería La Oriental Sin Gluten (calle de Ferraz), dedicada exclusivamente a productos para celíacos, expresan su malestar con la situación. Aunque su hora de cierre habitual son las 22h, ahora se ven obligados a cerrar antes, por seguridad, porque "nadie quiere venir". Así se lo explican sus propios clientes por teléfono y les señalan el miedo que tienen a acudir al establecimiento en persona.

Ciertamente, la calle en la que se encuentra el local se transforma por las tardes (por la mañana todo funciona normal). Pero al caer la noche lo que se vive es una "película de terror", algo muy "desagradable" dada la presencia de antidisturbios y el vandalismo. Como consecuencia, desde este negocio han visto cómo sus ventas e ingresos se reducen al 50%. Aunque desde este negocio no quieren meterse en política (porque "no deben" hacerlo, dicen), sí expresan su desacuerdo respecto de los pactos con los separatistas, los cuales tachan de "inadmisibles" y una "vergüenza para España y el mundo entero".

Del mismo modo, desde el bar Bistro Urquijo (calle Marqués de Urquijo), situado precisamente en la esquina de Ferraz con la calle Marqués de Urquijo denuncian que están "hasta el moño de todo el mundo" y expresan su rechazo a la amnistía: "me parece muy mal todo". Lo cierto es que los propietarios de este negocio, que se encuentra muy cercano de donde se concentran los manifestantes, no pueden ni siquiera sacar la terraza y, aunque sí es cierto que el flujo de clientes aumenta algo más por la tarde, según se acercan las horas de mayor afluencia en las protestas, nada impide que se vean obligados a cerrar antes de lo habitual por motivos de seguridad.

Con todo, son varios los hosteleros que nos comentan que se están viendo muy afectados. Desde el restaurante Osteria Bravissimo (Paseo Pintor Rosales) la gravedad de lo que sucede cada noche y recalcan que "da para hablar mucho". Sin embargo, quienes se están viendo más afectados son los negocios que se encuentran dentro del perímetro establecido por la policía entorno a la sede del PSOE, como es el de caso de El Lagar (calle de Ferraz), desde donde nos comentan que la situación que cada noche se vive les está afectando "muy negativamente" porque aunque su establecimiento permanece abierto, dado que cortan la calle desde cerca de las 20h, como es lógico, no entra nadie.

No obstante, la realidad que viven los locales más alejados del epicentro de las movilizaciones es muy distinta, porque allí los negocios no se están viendo tan afectados. Así nos lo confirman desde Zeus Café Bar (calle Benito Gutiérrez), donde "todo está bien por el momento" dado que la situación "sigue igual" y no se ven afectados por los cortes de calles ni actos de vandalismos, y desde Origen Taberna Madrid (calle de Juan Álvarez Mendizábal), quienes explican que tampoco se están viendo nada afectados gracias a que, precisamente, están mucho más alejados de las protestas.

De hecho, algunos hosteleros de zonas más alejadas a las manifestaciones explican que ha aumentado la afluencia de clientes. Así, desde El secreto de Kipling (calle de Martín de los Heros), para quienes lo que está haciendo Sánchez al pactar con Junts "es una locura, porque se carga el Estado de Derecho", sí han apreciado que el la última semana la afluencia ha sido equivalente a la de un fin de semana. Esto mismo nos comentan desde Seara Café (calle de Ferraz), que sobre todo experimentaron un notable aumento de la afluencia durante el fin de semana pasado.

Así las cosas, estos no son los únicos empresarios que se pronuncian sobre las negativas consecuencias derivadas de las decisiones políticas del nuevo Gobierno español y contra el pacto con los nacionalistas, pues diferentes personalidades de la empresa y varias patronales ya han denunciado públicamente la inadmisible negociación de Sánchez con los secesionistas.

Como publicamos en Libre Mercado, el último de ellos fue Juan Roig, fundados de Mercadona, quien expresó durante el 7º Acto Empresarial por el Corredor del Mediterráneo celebrado en Ifema el pasado jueves que "se está medio consiguiendo una división entre los españoles que no es nada bueno ni para la economía ni para España". Sin embargo, parece que desde el Ejecutivo ignoran las peticiones de la sociedad y motivan el malestar y el miedo, fomentando concentraciones como las que desde hace trece días se producen cada noche frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz.