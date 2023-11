La UE quiere extender la cruzada ecologista hasta prohibir el vertido de aguas residuales de los barcos

"Contaminación de los barcos: medidas más estrictas para detener los vertidos ilegales". Así se titula una reciente comunicación del Parlamento Europeo en la que se advierte ya de que todas las normas internacionales impulsadas para prevenir las descargas ilegales de los buques se convertirán en la ley en la UE. Y que las sanciones también se extenderán a la descarga de aguas residuales y basura.

"Más verificación in situ de incidentes de contaminación. Así lo resume la comunicación de la UE. El objetivo es que los buques que naveguen por los mares de la UE se enfrenten a fuertes multas disuasorias, no sólo por los derrames de petróleo, sino también por la descarga de aguas residuales y basura, tal y como han detallado los eurodiputados del Comité de Transporte y Turismo.

Se trata de un nuevo movimiento en la cruzada ecologista de la UE. Un movimiento en el que el Comité de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo ha votado ya a favor de actualizar las normas de la UE en materia de "prevención de la contaminación de los buques en los mares europeos y garantizar que los contaminadores se enfrenten a multas".

La meta es "garantizar que todas las normas internacionales sobre la prevención de descargas ilegales de los buques, desarrolladas por la Organización Marítima Internacional, se conviertan en parte de la legislación de la UE y, como resultado, se vuelvan más fáciles de exigir", señalan fuentes oficiales.

Los eurodiputados, de hecho, han respaldado ya una propuesta para ampliar las normas actuales de la UE que prohíben la descarga de petróleo y sustancias líquidas nocivas para incluir en las conductas sancionables también el vertido de aguas residuales, basura y residuos de los depuradores.

El plan del Parlamento Europeo pasa por que los armadores asuman la responsabilidad de cualquier daño ambiental causado por la contaminación de los buques, "en caso de que el capitán o la tripulación responsables de la descarga ilegal ya no puedan ser encontrados o no puedan permitirse pagar el importe total de la multa". Los eurodiputados también quieren que los Gobiernos de la UE eviten establecer sanciones máximas o mínimas para las infracciones para garantizar que no se socaven la eficacia y la proporcionalidad de las sanciones.

Las normas actuales de la UE se centran, de este modo, en la introducción del denominado CleanSeaNet, un sistema europeo de alerta por satélite para la detección de derrames de petróleo y buques. Debido a que este sistema carece de informes sobre cómo se han realizado los seguimientos de los incidentes de contaminación, los eurodiputados de Transporte quieren ahora fomentar un mayor intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión sobre los incidentes de contaminación.

También quieren que el 50% de las alertas de CleanSeaNet se verifiquen en el lugar y lo antes posible, para evitar que una descarga ilegal se disperse y, por lo tanto, se vuelva indetectable en el momento de la llegada al lugar.