Así lastrarán la economía la quita de la deuda autonómica de Sánchez y el aumento de costes laborales

Las medidas económicas que el nuevo Gobierno pretende implementar podrían llegar a suponer un incremento de los costes laborales y fiscales y, de este modo, lastrar aún más una economía que ya viene desacelerándose en los últimos meses. Así se desprende de los datos publicados por BBVA Research en su último informe sobre la situación económica de España, donde el organismo señala también el riesgo de que durante el próximo año se confirme esta tendencia de ralentización económica.

Efectos de la política económica

"Las medidas de política económica anunciadas pueden suponer un incremento de los costes laborales y fiscales", recoge el informe de BBVA Research. En concreto, el organismo destaca que "sin medidas compensatorias que alivien el aumento estimado de los costes laborales (1,5 % del PIB), el recorte del tiempo de trabajo restaría en torno a 6 décimas al crecimiento medio anual del PIB durante el próximo bienio y 8 décimas al del empleo".

Por esto mismo, los expertos subrayan que antes de ser aprobadas, las políticas económicas que quiera desarrollar el Ejecutivo deberían ser correctamente evaluadas, teniendo en cuenta especialmente los potenciales efectos que podrían derivarse de ellas. "Antes de su aprobación, sería necesario realizar una evaluación detallada de los efectos potenciales de la propuesta y hacer partícipes a los interlocutores sociales en el diseño y futura ejecución", destaca el informe.

En este sentido, señalan que "políticas orientadas a minorar los costes no salariales e incentivar la cooperación entre empresas y trabajadores contribuirían a acentuar los efectos positivos de la reforma, mitigar los negativos y mejorar la posición competitiva de la economía española".

BBVA

No obstante, el único problema para la economía española no sería únicamente el aumento de los costes laborales y fiscales, sino también la posible condonación de parte de la deuda autonómica. Así, la decisión del Gobierno de hacer realidad todas las peticiones de los separatistas en lo relativo a la deuda con el FLA "podría tener un impacto relevante en la economía", puesto que "esta iniciativa introduce un riesgo moral si antes no se acuerda un marco institucional creíble que evite que los gobiernos regionales vuelvan a acumular desequilibrios en el futuro". Por ello mismo, indica BBVA, "sin medidas adicionales que mejoren la posición financiera del Estado, el coste de emisión de la deuda soberana aumentaría".

Previsiones de crecimiento

Por otra parte, el informe incluye también previsiones de crecimiento para los próximo dos años. En este sentido, el organismo mantiene la previsión de crecimiento en España para 2023, que era del 2,4%. No obstante, el organismo "revisa a la baja la de 2024 hasta el 1,5% y se espera una aceleración en 2025 (2,5 %)". Con todo, el informe señala que "el sesgo es negativo, debido al contexto geopolítico y la incertidumbre respecto a la actividad en la UEM y al impacto de las medidas de política económica". Por ello, subrayan la "necesidad de reformas que incrementen la inversión y reduzcan el desempleo, además de mejorar la productividad y los salarios".

Asimismo, BBVA destaca que "la economía mundial continuará desacelerándose debido a las políticas monetarias restrictivas, a unas políticas fiscales menos expansivas, a la moderación de los mercados laborales y a un menor exceso de ahorro". Así, el informe recoge que "se prevé que el crecimiento mundial disminuya hasta el 3,0 % en 2023 y 2024"