Así son los 510.000 nuevos empleos estables de los que alardea Yolanda Díaz: cada uno ha tenido 28 contratos en 11 meses

La reforma laboral de los socialistas y comunistas que decía que iba a acabar con la precariedad bate récords, pero de inestabilidad laboral. Si se cruzan dos datos oficiales -creación teórica de empleo y número total de contratos firmados- se puede apreciar un curioso detalle: que los 510.000 nuevos empleados estables de los que alardea Yolanda Díaz han tenido, cada uno, 28 contratos en 11 meses. Es decir, un contrato cada doce días: no han llegado a las dos semanas con sus respectivos festivos. Todo un hito en la lucha contra la precariedad.

Los datos han sido desvelados por el sindicato USO. Y arrojan un panorama percibido por la sociedad pero negado por el Gobierno del PSOE y de los comunistas. Y es que, desde Pedro Sánchez, hasta Yolanda Díaz, pasando por Nadia Calviño o María Jesús Montero, se sigue afirmando que España camina por un sendero de vino y rosas laborales.

La realidad es radicalmente distinta. Y es que nunca antes había habido unas estadísticas más desvirtuadas y alejadas de la realidad. Y eso implica un severo problema: las estadísticas, por mucho que Yolanda Díaz crea lo contrario, son un sistema de alertas —no de aplauso político— pensado para solventar los problemas que crecen. Y, si las estadísticas han sido adulteradas, no hay alertas sobre los problemas que sufre la población.

El último estudio de USO destaca que "la afiliación media se ha situado en 20.806.074 al finalizar noviembre, con un descenso de -11.583 afiliados (ocupados) respecto a octubre, una variación intermensual del -0,06%, esto es, una caída de más del 110% si lo comparamos con el +0,45% que creció en octubre". Si realizamos la comparación interanual para tener más perspectiva, "el crecimiento se ha decelerado al pasar del 2,70% de septiembre, al 2,63% de octubre para quedarse en el 2,58%" de noviembre, lo que supone que hay "522.443 afiliados más que hace un año, pero 11.428 menos en términos interanuales que los que había en octubre".

Pero, al margen de esa desaceleración continua del ritmo de creación de empleo -pese a la lluvia de millones en planes de rescate europeo y del BCE-, es importante observar la calidad del empleo que se crea, porque, si no es realmente sustitutivo del que hubo, tendríamos que admitir que se trata de un camuflaje estadístico pero no es capaz de mantener las necesidades de los afectados ni de sostener el nivel de cotizaciones en un momento en el que la deuda de la Seguridad Social no deja de subir y ya ha rebasado con creces los 100.000 millones de euros.

"Según el Ministerio, el número de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en 510.444 personas en los once primeros meses del año y se ha situado el cómputo total en 20.751.338 trabajadores en el mes de noviembre, descontando la estacionalidad y el efecto calendario. Es el nivel más elevado de la serie y uno de los mejores comportamientos para un período enero-noviembre".

Pero, cruzando ese dato con el del número de contratos, aflora la siguiente conclusión: "Para lograr este dato que tan bien se valora desde el Ministerio se han realizado 14.328.052 contratos de trabajo, es decir que cada afiliado de ese grupo de 510.444 personas ha realizado de media 28 contratos en esos once meses, es decir 2,5 contratos al mes, una duración media de estos contratos de casi 12 días". Todo un hito en el logro de un empleo precario, siguiendo la propia definición de Yolanda Díaz.

"El seguimiento de la afiliación diaria, más allá de los habituales saldos negativos de los viernes, nos dice que el último día del mes se produjo un saldo negativo de 114.209 en la afiliación", añade USO a la cascada de datos.