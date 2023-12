La cifra de demandantes de empleo roza los 4,5 millones reales mientras Sánchez pacta más fondos para el separatismo

El Gobierno sigue con su euforia contable en materia laboral. Habla de grandes cifras con los últimos datos de paro. Pero un análisis crítico permite sacar las siguientes conclusiones. Uno, que los demandantes de empleo ya ascienden a casi 4,5 millones. Dos, que el sistema estadístico de Yolanda Díaz oculta medio millón de parados en formación o con disponibilidad limitada. Y tres, que frente a los 2,7 millones de parados oficiales, la realidad muestra cerca de 1,2 millones de personas adicionales literalmente borradas.

Los datos han sido desvelados por el departamento de estudios del sindicato USO. Y lo cierto es que la cifra de demandantes de empleo supera ya los 4,4 millones reales mientras Sánchez no deja de pactar más fondos y políticas nocivas con la creación de empleo con sus socios separatistas.

El informe de USO señala que "el número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de noviembre, ha descendido en 24.573 personas en relación con el mes anterior". Se trata del dato oficial.

"En valores relativos, el descenso del paro ha sido de un 0,89%. En noviembre de 2022 el desempleo bajó en 33.512 personas en relación al mes anterior" y, por lo tanto, "este mes es bastante peor que el mismo periodo de hace un año, y mucho peor que el de 2021, donde la bajada del paro fue de 74.381". Por otra parte, añade USO, "respecto a noviembre de 2022, el paro interanual ha descendido en 146.549 personas (-5,09%). Se frena el descenso anual del paro interanual ya que en octubre este fue de 155.488 personas (-5,33%)".

Pero, para USO, los más llamativo son los retoques estadísticos. "El número total de desempleados ("personas que no trabajan o que no están ocupadas") registrados en los Servicios Públicos de empleo alcanza los 3.246.218, suponen 10.604 más que en octubre". ¿Cómo hace este cálculo USO? Pues sumando a todos sin hacer trampas: Así están los siguientes colectivos afectados: "Parados registrados: 2.734.831. Otros no ocupados (formación): 196.552. Con disposición limitada o demanda de empleo específico: 314.835".

Pero es que, destaca el sindicato, "además, podríamos añadir los 11.356 trabajadores que al finalizar el mes estaban en un ERTE". "Todas ellas son personas inscritas en el SEPE y que no trabajan, sin contabilizar los demandantes de empleo con relación laboral (fijos discontinuos) que un mes más no se desglosan por parte del SEPE y que, al igual que los afectados por ERTES, están incluidos en los demandantes de empleo ocupados al tener una relación laboral (aunque estén inactivos, es decir parados)".

"Comparando con el mes anterior, los demandantes de empleo ocupados (donde se incluyen los fijos discontinuos que han cesado su actividad) han aumentado en 76.842 con respecto al mes anterior alcanzado los 1.166.780". El sindicato se pregunta: "¿Este aumento es consecuencia del pase a la inactividad de fijos discontinuos? ¿O es consecuencia de un mayor número de personas que quieren mejorar su situación laboral? ¿Tal vez sean parte de ese subempleo que tienen personas que trabajan a tiempo parcial y quieren trabajar más para tener una retribución que les permita llegar a fin de mes?"

Sea como sea, dice USO, "es llamativo que más de un millón de personas estén buscando un empleo mejor (más horas, mejor remuneración, …). ¿Estas personas forman parte de ese millón largo en situación de "subempleo "a los que Eurostat hace referencia?"