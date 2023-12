Yolanda Díaz pone cifra a la subida del SMI y plantea elevarlo 43 euros más al mes

El Ministerio de Trabajo ha planteado a sindicatos y empresarios una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 4%, lo que situaría su cuantía en 2024 en 1.123,2 euros al mes por catorce pagas, frente a los 1.080 euros actuales. Dicho de otra forma, este sueldo mínimo subiría 43 euros más al mes si Yolanda Díaz lleva a cabo su propuesta.

Así lo han trasladado a la prensa a su salida de la segunda reunión para la negociación del alza del SMI, la secretaria confederal de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. A pesar de que los sindicatos consideran que el planteamiento hecho por Trabajo "viene a asumir" la petición de CEOE y Cepyme, lo cierto es que la patronal planteaba una subida del 3% con posibilidad de sumarle hasta un 1% en caso de desviación de la inflación. Ya hace unos días, la ministra de Trabajo adelantó que el SMI subiría "como mínimo del 3,8%", que es la media de la inflación de los últimos 12 meses.

Como ya publicamos en Libre Mercado, los empresarios de nuestro país llegan a 2024 con nuevas a amenazas sobrevolando su actividad y a las que tendrán que hacer frente. La subida del SMI es una de ellas. Hay que recordar que las subidas del SMI afectan, sobre todo, a los pequeños negocios, que son los que más dificultades tienen para cumplir los sueldos mínimos estatales. Además, hay que tener en cuenta que estas cifras no incluyen el coste laboral total de contratar para el empresario, ya que a este importe hay que añadir la cotización a la Seguridad Social que soporta la empresa y que se dispara todavía más con las subidas del SMI.

Durante el encuentro que ha tenido lugar este lunes, los sindicatos han señalado que no se ha logrado un acuerdo debido a que la patronal no ha querido "acercar posturas" y ambas partes se han mantenido en las mismas.

Además de proponer un alza del 4%, Trabajo se ha comprometido a estudiar el establecimiento de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para el sector del campo, según fuentes del Ministerio consultadas por Europa Press. Se trata de una medida demandada por la CEOE, que ha pedido concretamente que esta bonificación sea del 20%.

El Ministerio también ha mostrado su disposición a estudiar la repercusión de algunas contratas públicas afectadas por la subida del SMI para trasladárselo a los ministerios competentes. La patronal lleva tiempo pidiendo que se indexe el SMI a los contratos públicos, una demanda con la que, a priori, están de acuerdo los sindicatos.

Los representantes sindicales, junto a los de las organizaciones empresariales, habían sido citados para este lunes por el Ministerio de Trabajo para seguir negociando la subida del SMI de 2024. Ésta era la segunda reunión que celebraban y, tras la de hoy, no hay fecha de momento para una nueva cita, que tendrá que proponerla desde Trabajo.

Los sindicatos, en contra de la bonificación al campo

En lo que respecta a la bonificación del sector del campo que estudiará Trabajo y que pide la patronal, desde CCOO han señalado "no estar de acuerdo" con esta medida si no hay previamente un compromiso por parte de este sector de cumplir los convenios colectivos, de avanzar en la negociación colectiva y de cumplir con el SMI en aquellos convenios donde no se lleva.

"Es un sector que está generando muchos problemas a la hora de cumplir los derechos laborales de los trabajadores y, o hay un compromiso concreto del sector del campo de cumplir con la normativa laboral, de desbloquear la negociación colectiva y de aplicar en aquellos sitios donde no hay un convenio colectivo el SMI, o no vamos a acordar un salario mínimo que esté condicionado a que este sector tenga una bonificación", acusa Vicente.

Además, han calificado de "no prioritario" indexar la subida del SMI a los contratos públicos y han señalado que esta propuesta planteada por la patronal, y con la que los sindicatos manifestaron estar de acuerdo en la primera reunión, no debe condicionar la subida del SMI.

Por su parte, desde CCOO y han optado por no precisar si aceptarán el 4% propuesto por el Gobierno señalando que "se mantienen en su actual postura", que en CCOO pasa por subir el SMI al 5%.

Según UGT, "todavía" no se ha llegado a un salario mínimo equivalente al 60% del salario medio, pese a que desde el Ministerio de Trabajo se señaló en la pasada reunión que el SMI actual ya estaba en ese porcentaje y que ahora todo consistía en "mantenerlo".

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que "estoy plenamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo. Estamos muy cercanos" a alcanzar el acuerdo. La vicepresidenta segunda ha hecho estas declaraciones durante su asistencia a la presentación del nuevo libro de Pedro Sánchez.