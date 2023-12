El arroz subirá de precio gracias a la última medida proteccionista de la UE

Los agricultores españoles de arroz están sumamente satisfechos con la última decisión adoptada por el Parlamento Europeo, que ha decidido vetar la propuesta de la Comisión para aumentar el límite máximo de triciclazol en los arroces importados. El triciclazol es un fungicida prohibido en los arrozales europeos. Hartos de competir en desventaja contra terceros países, los agricultores celebran la medida proteccionista que, sin embargo, evitará que los consumidores podamos comprar el arroz a precios más bajos.

El triciclazol es el fungicida más eficaz para controlar el hongo Pyricularia oryzae. La Comisión Europea prohibió su uso en 2016 y desde entonces, esta enfermedad ha provocado un descenso continuado de la producción. De hecho, las mermas en la producción ya alcanzan hasta el 50% en el arroz bomba, el utilizado para las paellas, hasta el punto de que "estamos sufriendo un desabastecimiento de arroz bomba en nuestros supermercados", según denuncia ASAJA.

Lo más absurdo de todo es que la UE permite la importación de arroz de terceros países con un nivel máximo de residuos de 0,01 mg/kg. Y no sólo eso. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señaló en un informe publicado en 2023 que una concentración de hasta 0,09 mg/kg de este fungicida "es poco probable que suponga un riesgo para los consumidores".

Por ese motivo, en lugar de levantar el veto al triciclazol en base a los análisis científicos que descartan su riesgo, la UE mantiene su prohibición para los agricultores de los Estados miembros y, ahora, el Parlamento Europeo también se niega a permitir la importación de arroz de terceros países que no superen el límite fijado por la EFSA. El resultado es obvio, el arroz no bajará de precio e incluso podría ser más caro porque su producción seguirá lastrada debido al veto contra un fungicida que, según la EFSA, no provoca problemas para la salud si se mantiene por debajo de los 0,09 mg/kg.

España importa arroz

España era exportadora neta de arroz. Vendíamos el triple de arroz del que comprábamos a otros países. Sin embargo, esa tendencia ha ido cambiando en los últimos años y ahora mismo se han invertido las tornas. Según el informe publicado por el Ministerio de Agricultura en 2022, España exportó 269.189 toneladas de arroz por valor de 226,04 millones de euros e importamos 414.899 toneladas por 262,72 millones de euros. Es decir, compramos el doble de arroz del que vendemos.

Los principales países de origen de las importaciones españolas de arroz son Myanmar (58 millones de euros), Pakistán (49 millones de euros), Argentina (45 millones de euros), Uruguay (18 millones de euros) y Tailandia (18 millones de euros), todos ellos exentos de la prohibición europea del triciclazol.