Sánchez consolida a España como el Estado con más sentencias internacionales impagadas

España se ha convertido en el país con mayor número de sentencias internacionales impagadas, según la nueva actualización del índice que elabora cada año el jurista holandés Nikos Lavranos. Esta lamentable situación está directamente ligada a la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de negarse a ejecutar el pago de los laudos que condenan a España a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables.

Según el índice de 2023, España acumula 15 impagos de laudos sobre los que ya no cabe recurso, cifra idéntica a la que registra Venezuela. No obstante, Lavranos explica a este diario que "la posición de España se va a deteriorar más aún en los próximos meses, porque ya se han comunicado otras 10 sentencias condenatorias que, si bien aún no son definitivas, invitan a pensar que el número de condenas pendientes de pago va a seguir aumentando". Así pues, aunque el índice solamente puede considerar como efectivos unos 15 impagos, la cifra real ya asciende a 25 incumplimientos.

El podio de la vergüenza la completa Rusia, con 9 laudos pendientes de pago, de modo que nuestro país se codea ahora con dos regímenes no democráticos que han sido condenados por la comunidad internacional debido a sus reiterados ataques a la libertad y el imperio de la ley. Las indemnizaciones pendientes de pago ascienden a 60.100 millones de dólares en el caso ruso, 7.100 millones en el venezolano y 1.300 millones en el español.

Si repasamos el índice, encontramos que solamente hay otros 11 países con laudos pendientes de pago. Se trata de Ucrania (4 laudos por valor de 142 millones de dólares), Argentina (3 laudos por valor de 537 millones), Kirguistán (3 laudos por valor de 50 millones), India (2 laudos por valor de 206 millones), Italia (2 laudos por valor de 22 millones), Ecuador (2 laudos por valor de 61 millones), Kazajistán (1 laudo por valor de 500 millones), República Checa (1 laudo por valor de 300 millones), Croacia (1 laudo por valor de 184 millones), Polonia (1 laudo por valor de 9 millones) y Turquía (1 laudo por valor de 1 millón).

Los resultados se pueden ver de forma más detallada en la siguiente tabla:

El número total de arbitrajes internacionales celebrados a nivel global durante las tres últimas décadas ha alcanzado ya los 1.257 procesos, de los cuales 890 han llegado ya a su conclusión con una sentencia firme (el 70%), mientras que otros 343 expedientes (el 27%) siguen su curso y se desconoce el estado de otros 24 procedimientos (el 3%), debido a los acuerdos de confidencialidad que pueden suscribir las partes implicadas. De entre los 890 casos para los que ya se ha emitido un lado, un 37% se han saldado a favor de los gobiernos denunciados, mientras que el 28% han concluido en un victoria de los inversores denunciantes; sin embargo, en el caso de España encontramos que alrededor del 80% de los casos que se han dirimido en los últimos años le dan la razón a las empresas y no al Estado.

Lo más importante de todo, en cualquier caso, es que apenas 60 de los 890 procedimientos que han culminado en un laudo ya definitivo ante el que no cabe recurso han entrado en una situación de impago (es decir, solamente el 6,7% de los casos se han zanjado con un incumplimiento como el que está perpetrando España). Además, muchos de los países que figuran en el índice de 2023 están tomando medidas para salir de la lista, caso por ejemplo de Argentina, Italia y Ecuador, donde los nuevos gobiernos de Javier Milei, Giorgia Meloni y Daniel Noboa han mostrado su predisposición a entrar en negociaciones con sus acreedores para resolver el problema, justo lo contrario de lo que está haciendo el Ejecutivo de nuestro país, que acumula cada vez más impagos.