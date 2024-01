El vicepresidente de Evergrande es detenido por "sospechas de delitos ilegales"

Liu Yongzhuo, director ejecutivo y vicepresidente de la filial de vehículos eléctricos del gigante inmobiliario chino Evergrande, ha sido detenido por "sospechas de delitos ilegales". Así lo ha anunciado la propia compañía en un comunicado remitido a la Bolsa de Hong Kong, en el que, no obstante, no ofrece más detalles acerca de los presuntos delitos que de los que se le acusa a su vicepresidente ni tampoco de la fecha de la detención. Del mismo modo, Evergrande NEV apuntó que la cotización de sus acciones volverá a activarse a partir de las 13.00 horas (hora local) de hoy.

Así, con esta detención siguen los problemas para el gigante chino, pues desde septiembre el fundador y presidente de la compañía, Xu Jiayin, permanece bajo arresto domiciliario, también por "sospechas de actividades ilegales". No obstante, estas dos no han sido las únicas detenciones, pues el pasado mes de septiembre el gigante inmobiliario confirmó que varios empleados de su filial de gestión de patrimonio habían sido detenidos por presuntos fraudes después de que la compañía no afrontase los pagos acordados en el marco de sus productos de inversión debido a su falta de liquidez, según la prensa local.

A todo ello se le suma que, además, el principal problema de la empresa es la inmensa deuda que soporta, la cual alcanza casi los 330.000 millones de dólares. De hecho, en 2021 la compañía entró en impago como consecuencia de una crisis de liquidez derivada de las restricciones que impuso el Gobierno chino a la financiación de promotoras con un alto nivel de apalancamiento.

Por este motivo, las autoridades chinas terminaron interviniendo la firma. Asimismo, la Justicia podría llegar a ordenar la liquidación del gigante inmobiliario chino en caso de que no logre cerrar un plan de reestructuración de la deuda ‘offshore’. Sobre esto, la compañía deberá afrontar a finales de mes una nueva vista judicial después de que fuera aplazada la de diciembre.

Caída en Bolsa

Así las cosas, la evolución de la cotización de Evergrande sigue en caída libre. En concreto, los títulos de la compañía han caído un 8% en esta primera semana del año al haber superado el plazo para cerrar con la empresa emiratí NWTN la venta del 27,5% de sus acciones. En este sentido, desde el pasado mes de julio las acciones de Evergrande NEV, cuando volvieron a cotizar en la Bolsa de Hong Kong tras más de un año congeladas, han caído más de un 65%, cotizando actualmente en 0,42 dólares de Hong Kong.

De este modo, las pérdidas conjuntas de Evergrande NEV ascendieron hasta casi 84.000 millones de yuanes (11.742 millones de dólares, 10.735 millones de euros) entre 2021 y 2022, reduciéndose a cerca de 7.412 millones de yuanes (1.036 millones de dólares, 947 millones de euros) a lo largo de los primeros seis meses del 2023.