El boicot de Carrefour a Lay's llega a España

La cadena francesa de supermercados Carrefour le ha declarado la guerra a PepsiCo (grupo empresarial dedicado a la alimentación que, además de la popular bebida Pepsi, oferta también productos como las patatas fritas Lay’s o los Doritos) al vetar sus productos de los estantes de sus establecimientos en Francia por los "aumentos inaceptables" de los precios de los artículos del grupo alimentario estadounidense.

Esta batalla empresarial comenzó en Francia, donde la cadena gala colocó en los lineales de los establecimientos carteles en los que explicaba que "ya no vendemos esta marca debido a los aumentos inaceptables de los precios".

El veto llega a España

Sin embargo, ahora Carrefour ha abierto un nuevo frente en nuestro país, pues, según Reuters, la firma francesa ha decidido seguir en sus establecimientos en España la misma línea que ya está aplicando en Francia. Así se lo habría confirmado un portavoz de Carrefour a esta agencia. "A partir del jueves, los estantes de los productos PepsiCo en las tiendas Carrefour de Francia, Italia, España y Bélgica estarán provistos de carteles que indicarán que la tienda dejará de vender las marcas "debido a aumentos de precios inaceptables" señaló.

De cumplirse lo avanzado por Reuters, los españoles ya no podremos encontrar en sus estantes algunos de los productos de alimentación, bebidas y snacks más populares del mercado, tales como las patatas Lay’s, los Doritos, la bebida 7Up, el té Lipton, los gazpachos Alvalle y los snacks de Cheetos. No obstante, la compañía gala aún no ha explicado si los artículos de PepsiCo que por el momento permanecen disponibles a la vente serán retirados o si el veto se aplicará no renovando las existencias una vez éstas se agoten.

Así, queda la incertidumbre de cómo afectará a la cadena de distribución francesa esta medida en nuestro mercado, donde hasta el momento continúa siendo la segunda compañía más importante, con una cuota de mercado del 9,9% (de acuerdo con los datos ofrecidos por Kantar Worldpannel correspondientes al último mes de diciembre), muy lejos de Mercadona, líder indiscutible del sector con una cuota de mercado de 26,7%, pero aventajada respecto de Lidl, que ocupa un 6,4% del mercado.

Kantar Worldpannel

Con esto, llega a nuestro país esta punga entre dos grandes multinacionales. En octubre, PepsiCo informó de que entre sus planes se encontraba incrementar los precios este año.

Siguen negociando

Así las cosas, ante la iniciativa de Carrefour de retirar sus productos, PepsiCo asegura que seguirá negociando "de buena fe" con la distribuidora francesa para lograr que levante el veto. En este sentido, la multinacional americana ha explicado que lleva "muchos meses" negociando con Carrefour para evitar lo que finalmente ha ocurrido: el veto a sus productos. "Llevamos muchos meses negociando con Carrefour y seguiremos dialogando de buena fe para intentar garantizar la disponibilidad de nuestros productos", explican desde PepsiCo a Libre Mercado.