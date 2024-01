Iniesta derrota a Hacienda: el Supremo libra al futbolista de pagar 4,3 millones al fisco

El Tribunal Supremo ha tumbado el último recurso presentado por Hacienda en el marco de su disputa contcona el futbolista Andrés Iniesta. Los magistrados han considerado que los argumentos empleados por la Agencia Tributaria "carecen de todo efecto útil" y "no tienen trascendencia", puesto que el proceso debe ser "invalidado debido al método aplicado por la inspección". Esta sentencia abre la puerta a que el centrocampista ponga punto y final a un proceso vinculado a sus declaraciones de IRPF correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.

Andrés Iniesta cedió la explotación de sus derechos de imagen a una empresa de su propiedad denominada Maresyterey. Esta mercantil gestiona también los negocios inmobiliarios del deportista, amén de sus inversiones en el ámbito del vino, a través de la bodega que lleva su nombre. El fisco puso la lupa sobre Maresyterey en 2017, cuando arrancó una investigación que ahora parece llegar a su fin.

La tesis de la Agencia Tributaria era preocupante para Iniesta. Los inspectores consideraban que, al ceder los derechos de imagen a Maresyterey, Iniesta desplazó rentas del IRPF al Impuesto de Sociedades. Al recalcular el resultado de estas operaciones, Hacienda consideró que el centrocampista se había ahorrado de forma indebida unos 4,3 millones de euros.

Aunque el Tribunal Económico Administrativo falló en contra de Iniesta, el futbolista se negó a darse por vecido y decidió pelear en los tribunales. Obtuvo una primera victoria en marzo de 2022, cuando la Audiencia Nacional se pronunció al respecto y respaldó la tesis de los abogados de Iniesta, que consideraban que la inspección realizada por Hacienda no había seguido los procesos establecidos.

La Agencia Tributaria no se rindió y recurrió la decisión judicial en febrero de 2023. Once meses después, en diciembre del pasado año, el Tribunal Supremo emitió su esperado fallo, que respalda los argumentos esgrimidos por el jugador y vuelve a certificar que la inspección fue inapropiada.

La decisión que ahora toma el Alto Tribunal no entra a fondo en el asunto, puesto que considera que los errores cometidos por la inspección son suficientes para zanjar el procedimiento. Por lo tanto, el TS no sienta jurisprudencia sobre la manera en que deben asignarse los derechos de imagen derivados a sociedades mercantiles – es decir, la sentencia no se pronuncia sobre la manera en que se deben canalizar los derechos de imagen cedidos a empresas patrimoniales. En cambio, el Supremo sí establece un criterio claro sobre los límites que no deben rebasar los inspectores fiscales.

Algunos jugadores con los que Iniesta compartió vestuario, caso de Xavi Hernández o Carles Puyol, pueden salir beneficiados por la decisión del TS, puesto que también están librando pleitos muy similares con Hacienda. Por otro lado, recientemente se conoció la sentencia que absolvió definitivamente a Xabi Alonso tras una larga batalla con las autoridades tributarias.