¿A quién creer, a Grifols o a Gotham City Research?

El informe publicado este martes sobre Grifols y elaborado por el fondo oportunista y especialista en posiciones cortas (apostar por la caída de determinadas acciones) Gotham City Research, extraía una serie de conclusiones a modo de hipótesis o conjeturas basándose en datos ya conocidos por el mercado.

Esos datos hablan de un fuerte apalancamiento provocado por varias operaciones corporativas cuya ejecución no se hizo en el mejor momento desde el punto de vista del precio y los ratios de deuda. Además, elevaba a dudas razonables sobre contabilidad la relación entre la compañía y la sociedad patrimonial de la familia propietaria (Scranton) para acusar a Grifols de manipular las cuentas. Finalmente, el alto volumen de apalancamiento de la compañía (dato conocido por el mercado), así como la relación con la familia Scranton (dato también conocido por el mercado), servía de argumento a Gotham para arrojar dudas razonables sobre que el valor real de la compañía es cero.

Una vez publicado el informe, convenientemente anunciado la noche anterior, provocando que en el mercado se manejaran quinielas sobre quién sería la gran compañía cotizada que iba a ser objeto del análisis del verdugo de Gowex, Grifols se desplomó un 26% en Bolsa. Llegó a registrar caídas en picado del 45% durante la sesión.

Es curioso que precisamente Grifols, una compañía muy analizada por diferentes gestores en España y distintas casas de análisis, además de auditada por las famosos big four, atravesara una situación tan límite sin que ninguno de sus analistas se diera cuenta, o sin que ninguno de los auditores o reguladores adviertiera prácticas ilegales en su llevanza de la contabilidad.

Minutos después de que la noticia golpease de lleno a la compañía, Libre Mercado se puso en contacto con distintos analistas que monitorizan habitualmente la empresa: "De momento no puedo decirte mucho, sólo que los datos de los que habla el informe sobre apalancamiento y relaciones contractuales ya eran conocidos", decían en los primeros minutos de la polémica. Sin embargo, la prudencia tenía que imponerse: "De todos modos, espera que lea el informe completo y veamos qué dice Grifols, no sea que no hayamos visto algo", nos decían este mismo martes algunas de las fuentes consultadas. Tras el estudio y las consultas se reafirman: "Sigo sin ver nada que no se supiera ya. Habrá que ver si se confirma que haya habido fraude contable", continuaban.

Algunos de estos analistas, un día después de la tormenta, y con la calma en los mercados permitiendo a Grifols recuperar poco a poco parte del terreno perdido en la víspera, se mantienen en su posición: "Vamos a seguir analizando de cerca la compañía, pero no vemos nada en lo que ha publicado Gotham que sugiera algo distinto al análisis que ya teníamos hecho de la farmacéutica", concluyen y añaden, "en cualquier caso, seguimos a la espera de acontecimientos y viendo si salen nuevas informaciones que puedan cambiar algo", nos señalan.

Esta es la línea del comunicado de Grifols remitido este miércoles a la CNMV y en el que señala que "emprenderemos acciones legales contra Gotham City Research por el importante daño causado, tanto financiero como reputacional, a la sociedad, así como a todos sus stakeholders y por provocar una gran preocupación a sus pacientes y donantes", dicen.

En línea con los analistas, Grifols sostiene que "todas las operaciones relevantes descritas, publicadas ayer en el mencionado informe, han sido aprobadas unánimemente por el Consejo de Administración de la Sociedad y sus distintos comités, e incluyen toda la información y documentación de soporte necesarias, incluyendo valoraciones y opinión de terceros".

Los análisis de Gotham

El motivo por el que los informes de Gotham City Research levantan tanta polémica lo encontramos en verano de 2014, después de que Gotham valorase sus títulos a cero euros. Este informe hundió a la compañía Gowex un 46%. El caso es que las sospechas de Gotham se confirmaron prácticamente en su totalidad: Gowex quebró y su responsable, Jenaro García, acabó en prisión. En El Economista dicen este miércoles que Gotham, "como corto que es, mezcla y mezclará cosas ciertas, como ha reconocido ya Grifols en su informe, con información sesgada e interpretada desde un punto de vista muy negativo".

Justo Libre Mercado se ha puesto en contacto con un gestor del mercado que sufrió el ataque de Gotham en el pasado. Concretamente con la compañía "Aurelius" en 2017. Como en los otros casos, también atacaban a la compañía con graves acusaciones "sobre la contabilidad de Aurelius y sus filiales, una contabilidad que cumplía a la perfección la normativa británica, en la que operaba, pero nada ilegal", sostiene este analista.

Recientemente, en el mes de junio Gotham también ha cargado contra la francesa SES Imagotag, una compañía dedicada al etiquetado electrónico para grandes almacenes y minoristas, ofreciendo una solución conveniente para digitalizar tiendas físicas. Gotham afirmaba el pasado verano que la compañía inflaba sus ingresos, lo que la compañía ha negado siempre.

¿A quién creer?

En este caso, aquel que acusa deberá demostrar si existe o no, en el caso de Grifols, algún tipo de irregularidad contable. Además, también tendrá que demostrarse si finalmente la acción vale o no cero, como sostiene Gotham. Sea cierto o no, lo que es innegable, es que Gotham ha cosechado un nuevo éxito embolsándose alrededor de 10 millones de euros según algunos cálculos con este informe y operativa, al colocarse en corto en al víspera y recoger los beneficios de la caída en el día de autos.

Dicho lo cual, ¿es fiable el informe de Gotham? Las dudas razonables existen, y sus informes han resultado erróneos en otras muchas ocasiones. ¿Es posible que Grifols presente una situación patrimonial tan extrema como sugiere Gotham? Es posible, y las dudas razonables también existen. Las autoridades tendrán que investigar si existe algún tipo de fraude y la compañía tendrá que demostrar que no vale cero.

Lamentablemente, en estos casos no existe ni blanco ni negro, hay muchos matices y será necesario esperar y analizar.