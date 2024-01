Terremoto en Grifols. Gotham City Research, el fondo bajista que desenmascaró a la empresa española de redes wifi Gowex por falsear sus cuentas durante casi una década, acusa también ahora a Grifols de manipular su contabilidad.

Todo comenzó en la noche del pasado lunes, cuando Gothan encendía la chispa en España avanzando que publicaría un duro informe sobre una empresa de nuestro país "altamente apalancada" y con un valor de "más de 10.000 millones de dólares". El fondo estadounidense era demoledor en su vaticino y aseguraba que "aunque las maniobras de la compañía nos recuerdan más a NMC Health plc que a Let's Gowex, creemos que en sus acciones no se puede invertir y llegarán a cero, tal como lo hicieron las acciones de Let's Gowex". Las especulaciones sobre la identidad de la empresa empezaron a correr como la pólvora hasta que horas después saltó la bomba: el informe trataba sobre la farmacéutica Grifols.

La sangría en bolsa de de Grifols no se hacía esperar. Las acciones de la firma catalana se desplomaban a gran velocidad desde la apertura de sesión de ayer martes y acababan dejándose en el cierre un 26% y cotizando en los 10,55 euros.

Grifols no dudaba en defenderse emitiendo varios comunicados en los que calificaba a las acusaciones de Gotham de "falsas" y meras "especulaciones". La farmacéutica especializada en plasma aseguraba no entender "la diferente interpretación hecha por Gotham City Research a no ser que lo único que pretenda, como fondo cortoplacista que es, sea que baje la cotización". Además, "dada la urgencia en aclarar estos hechos", la compañía adelantaba que está preparando "otra nota referida a los aspectos de negocio manifestados en el informe emitido por Gotham City Research" para seguir dando explicaciones.

La Generalidad saca pecho por Grifols

La incertidumbre era máxima en España. Por el lado de la CNMV, su presidente, Rodrigo Buenaventura, afirmaba que el regulador financiero "va a ejercer sus competencias para aclarar la situación. Lógicamente no tiene sentido poner en duda la integridad de las cuentas auditadas de Grifols ni ignorar la información que se ha publicado esta mañana". En una línea similar iba el presidente de BME, Javier Hernani, que señalaba que "todavía es muy pronto para sacar ninguna conclusión. Por la parte del Gobierno de Pedro Sánchez, era el nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el que se pronunciaba tímidamente pidiendo "prudencia" hasta que la CNMV opine "para tener una visión más clara".

Más esfuerzos por defender a Grifols ponían en el Gobierno catalán. La portavoz del Ejecutivo regional, Patricia Plaja, aseguraba que el propio presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, se pondría en contacto con la empresa para analizar la situación y calificaba a la farmacéutica como una empresa puntera de lo que ella considera su "país", es decir, Cataluña. Grifols, "obviamente, es una empresa estratégica del país", aseguró Plaja convencida de que la empresa con sede en Barcelona "seguirá siendo un puntal y un referente nacional y también internacional".

La única catalana del Ibex que no huyó

El afán del Gobierno separatista por hacer bandera de Grifols no es de extrañar teniendo en cuenta que la farmacéutica fue la única firma catalana del Ibex 35 que no trasladó su sede social fuera de Cataluña tras los acontecimientos del 1 de octubre de 2017.

Mientras Banco Sabadell, CaixaBank, Naturgy, Colonial, Abertis o Cellnex huían despavoridas hacia otras partes de España ante la inseguridad jurídica generada por el desafío secesionista, Grifols volvía ha respaldar al independentismo con el gesto de quedarse.

Cabe recordar que también se marcharon por entonces de Cataluña otras grandes compañías, como VidaCaixa, Aguas de Barcelona, Cervezas San Miguel, eDreams, Axa o Bimbo. Nunca volvieron. Hasta ahora, son más de 8.000 compañías las que se han fugado de la autonomía de Pere Aragonés. Sin embargo, Grifols siempre fue fiel al separatismo catalán.

La decisión de mantener su sede en Cataluña no ha sido el único espaldarazo que le ha dado la farmacéutica al independentismo en los últimos años. El más polémico ocurrió en 2014, cuando el presidente de la compañía, Víctor Grifols, animó al entonces presidente de la Generalidad, Artur Mas, a no "arrugarse" por las críticas, a "tirar adelante" y a actuar con "firmeza y determinación" sobre la consulta soberanista. En respuesta, Artur Mas agradecía a Grífols su "valentía" y ponía a la compañía como ejemplo a seguir. La relación entre ambos ha sido tan estrecha que en algún momento incluso se ha llegado a rumorear que Grifols podría fichar a Artur Mas cuando saliera de la política.

Casualmente, en plena crisis de Grifols, Junts ha vuelto ha insistir en que el Gobierno debe sancionar de alguna manera a las empresas que se marcharon de Cataluña y premiar a las que vuelvan a su territorio. De no hacerlo, los independentistas no votarán a favor de los tres Reales Decretos-ley que el Gobierno presenta en el pleno extraordinario de hoy miércoles.