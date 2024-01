Si Hacienda gana tú pierdes, si Hacienda pierde, tú ganas

Pese a toda la propaganda sobre que pagan los ricos, pese a los sablazos a sectores clave de la economía como los bancos o las eléctricas –que también los pagamos sus clientes, no vayan ustedes a creer– las cifras demuestran año a año y mes a mes que el saqueo al que nos somete el Estado tiene una herramienta principal: el IRPF, que es el impuesto que pagamos las clases medias.

Un impuesto cuya recaudación se ha disparado: en 2022 fue la mayor de la historia, un 15,6% más; y en los once primeros meses del año pasado se superó en casi un 9% a –10.000 millones de nada, chiqui– lo que se había arrebatado a los ciudadanos en el mismo periodo del 22.

¿Dirían ustedes que ganan algo así como un 25% más que hace dos años? No, lo que ha crecido no son nuestros ingresos sino la voracidad de un fisco que no ha tenido ningún reparo moral en beneficiarse de la inflación, ese mal que sufre más que nadie las rentas bajas, para llenarse el bolsillo a nuestra costa mientras se llenaban la boca de medidas de presunta protección social.

No sólo a nuestra costa, va mucho más allá: en realidad la Agencia Tributaria nos trata como Matrix trataba a los humanos que lo alimentaban con su energía, es decir, esclavizados pero más o menos bien mientras nos mantienen en el engaño de la solidaridad y el "Hacienda somos todos", y a palos el día que nos tomamos la pastilla roja y nos damos cuenta de que nos roban más de la mitad de lo que ganamos.

Unos palos que no tienen nada que ver con el Estado de derecho, al contrario: en cuanto tiene la oportunidad, que es casi siempre, Hacienda abusa de su poder para machacar todo lo posible al contribuyente. Es más, es que todo el tinglado está montado para llevarnos a un callejón sin otra salida que pasar por caja.

En los últimos tiempos una catarata de sentencias está dejando bien al descubierto estas prácticas mafiosas y la persecución al contribuyente: Xabi Alonso (varias veces), Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo o Andrés Iniesta han logrado escaparse de la voracidad de María Jesús Montero y sus secuaces, eso sí, sólo tras largos y tortuosos procesos legales. Me dirán ustedes que a ellos les perseguían porque son ricos, pero la realidad es más bien la contraria: perseguirnos nos persiguen a todos, el ser ricos sólo les ha permitido tener los recursos para defenderse.

Resumiendo: la noticia del récord de recaudación es de las peores del año, cuando los saqueadores están felices los simples ciudadanos no podemos sino estar tristes. Si Hacienda gana perdemos todos, es cuando Hacienda pierde en los tribunales cuando ganamos todos.