Huerta de Soto celebra el éxito de Milei en Davos ante "la inmoralidad" de los "planes de ingeniería social estatista"

Javier Milei sigue haciendo historia. Además de su valiente discurso ante el Foro Económico de Davos del pasado miércoles 17 de enero, el presidente argentino sigue expandiendo las ideas del liberalismo y tejiendo lazos en todo el mundo. Tal es así, que su intervención fue la más vista entre los principales ponentes, a quienes eclipsó totalmente. Por esto mismo, no es de extrañar que tras la lección magistral de Milei, las redes sociales se llenaran de mensajes en apoyo al economista liberal-libertario.

En este sentido, uno de los que se ha querido sumar a las felicitaciones al presidente de Argentina ha sido el catedrático de Economía Política español y referente intelectual de Milei, Jesús Huerta de Soto. Así, el profesor español ha publicado un mensaje (compartido por el propio Milei en su perfil de Facebook) en el que manifiesta su "más entusiasta enhorabuena" al argentino por el "extraordinario" discurso en el Foro Económico Mundial.

"No solo has impartido toda una lección de economía de la Escuela Austríaca a las élites más arrogantes e intervencionistas del mundo, sino que además te has referido a la intrínseca inmoralidad que suponen sus grandiosos planes de ingeniería social estatista, a la que has dado un respaldo incondicional a todos lo empresario de bien, que a pesar del intervencionismo, siguen impulsando la prosperidad y la civilización", publicó el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, que como es ya habitual en todas sus comunicaciones con el presidente argentino, ha cerrado con un "Viva la libertad, ¡carajo!".

La Escuela Austríaca de Economía

Dadas las múltiples ocasiones a lo largo de las últimas semanas en las que Huerta de Soto ha felicitado o reconocido la labor de Milei, es evidente que la alegría del catedrático con el éxito político, mediático y cultural que ha supuesto a nivel mundial la aparición de un fenómeno como el del presidente argentino.

No es para menos, porque gracias a él, la Escuela Austríaca de Economía, de la cual Huerta de Soto es uno de los principales referentes en la actualidad, ha vuelto recobrar popularidad.

Como hemos publicado en Libre Mercado, en las las caminatas que seguían al actual presidente de la Argentina durante la campaña electoral se vieron imágenes tan insólitas como las de niños portando ejemplares de La Acción Humana de Mises.

Escenas que se ven en las caminatas de Milei. Chicos con "La Acción Humana" de Mises en la mano. Hay analistas que solo miran la superficie, pero esto es una revolución cultural. pic.twitter.com/BWy9fOtAoT — Santiago Oría (@Santiago_Oria) November 5, 2023

De hecho, en su discurso en Davos, Milei hizo varios guiños a esta corriente de pensamiento económico que tanto le ha influido, pues se refirió a Hayek cuando dijo que "estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de occidente que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre" y a Israel M. Kirzner al explicar que "quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta, pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando, en lo que – por ejemplo – Israel Kirzner llama un proceso de descubrimiento de mercado".