Los denominados SUV (de las siglas Sport Utility Vehicle) están ganando terreno entre los consumidores año a año. El año pasado, según datos de la patronal automovilística (ANFAC), este tipo de vehículo, concebido como un coche de ciudad pero con características y dimensiones similares a las de un todoterreno, fue el más vendidos de España: el SUV "medio" acaparó un 31,6 por ciento de las ventas, que crecieron por su parte un 23,6 por ciento respecto al año pasado. Sumando los SUV premium, grandes y pequeños, este tipo de turismo supuso un 60 por ciento de las ventas, es decir: de entre los coches que se incorporaron a las carreteras españolas el año pasado, 6 de cada diez son de este tipo. En Europa, suponen prácticamente el 50% de los vehículos nuevos, según la asociación de fabricantes (ACEA).

La moda, vinculada a factores como el encarecimiento de los coches pequeños por la cada vez más exigente normativa ambiental, no está pasando inadvertida entre políticos y ecologistas, que alertan de que estos vehículos son más pesados y por tanto generan más emisiones, y además se comen más espacio en las ciudades, un asunto que ha sido analizado en un informe de la organización europea Transport and Environment, en el que están representadas 59 asociaciones ambientales como Ecologistas en Acción, y que alerta de que están creciendo año a año.

Según el extenso estudio, la mitad de los coches nuevos son demasiado anchos para los 180 centímetros que habitualmente tienen las plazas de aparcamiento en las ciudades. "Animados por las ventas crecientes de grandes SUVs, este tipo de vehículos está creciendo en anchura a un ritmo de un centímetro cada dos años", alertan, señalando que creen que la tendencia continuará si los políticos no actúan. Denuncian que el ancho máximo existente hoy por hoy en la UE, 255 centímetros, fue pensado para camiones y autobuses y no para turismos y que hoy por hoy la media de los SUV europeos "supera los 180 centímetros". "Cuando aparcan en los estacionamientos estándar no encajan", avisan, y "roban espacio a los peatones, a los vehículos en circulación o a ambos".

El informe señala que en España la media de los 180 centímetros se superó en 2019 siguiendo la estela de países como Reino Unido o Alemania, con 181,5 centímetros de media. Y tras hacer un repaso por los SUV más anchos y lujosos (citan, entre otros, el BMW XM, con una anchura de 200,5 centímetros, el Mercedes GLE (194.7 cm), el Audi Q8 (199.5 cm) y el Porsche Cayenne (198.3 cm), señalan que otros SUV considerados compactos y otros turismos más pequeños "están siguiendo esta tendencia": los vehículos más populares "están ensanchándose entre 3 y cinco centímetros en sus nuevas versiones", afirman citando el Nissan Qashqai (183.8 cm), el Toyota C-HR (183 centímetros); el Peugeot 3008 (189,5 centímetros) e incluso el Renault Clio (179,8 centímetros frente a los 173,2 de 2016).

La situación empuja a los autores a sugerir que las autoridades europeas examinen la situación aprovechando la revisión prevista para este año de la Directiva sobre Pesos y Dimensiones, que establece las medidas máximas de los vehículos europeos y que en esta nueva versión incluirá incentivos para los autobuses y camiones verdes. La directiva, según señala la Comisión Europea, será reformulada para adaptarse a las "exigencias" de la entrada en el mercado de vehículos pesados eléctricos o de hidrógeno, con tecnologías que necesitan un mayor tonelaje y espacio. El estudio sugiere aprovechar el debate "no para especificar unos límites para los SUV" sino para consensuar que "esta tendencia a que sean cada vez más anchos necesita de un detenido examen" por parte de los legisladores.

La petición entronca con medidas contra los SUV que se están abriendo camino en distintos países europeos: en Francia, Lyon ha propuesto que estos vehículos paguen más, para "garantizar un reparto equitativo del espacio público". La ciudad alemana de Tübingen también impuso en 2021 que los coches que pesaran más de 1800 kilos, eléctricos incluidos, pagaran más que los más ligeros (180 euros al año frente a 120). Los ecologistas denuncian que estos vehículos consumen más energía para transportar a los mismos pasajeros, quitan espacio a las ciudades e incluso incrementarían el peligro de atropello en el caso de los niños por su altura.