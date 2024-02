Ignacio Ruiz-Jarabo sabe de lo que habla. Este exdirector de la AEAT (ocupó el cargo entre 1998 y 2001 con el Gobierno de Aznar) lleva años alertando del "monstruo" en el que se ha convertido la Agencia Tributaria y de la indefensión que sufre el contribuyente ante los infinitos tentáculos de este particular "Goliat".

Esta semana, Ruiz-Jarabo protagonizaba el evento que Acción Liberal celebraba en la Universidad Francisco Marroquín. El título de su intervención era contundente: Los abusos de la Agencia Tributaria frente al ciudadano de a pie. Y el ponente se dedicó a repasar todos estos atropellos.

Ignacio Ruiz-Jarabo

El exdirector de la AEAT comenzó respondiendo a todo aquel que alguna vez le ha acusado de ejercer de "verdugo del contribuyente" cuando dirigía el fisco. Para Ruiz-Jarabo, la política fiscal que Hacienda seguía cuando él estaba al frente del organismo recaudador era "completamente contraria a la de ahora". Por ejemplo, "en 1998, el Gobierno de entonces aprobó una rebaja generalizada del IRPF que fue del 12% de media a cada contribuyente" recuerda. Mientras tanto, "el actual Gobierno ha subido todos los impuestos que existen. Mediante un aumento de los tipos impositivos o mediante la reducción de deducciones, todos los impuestos que existían en 2018 han subido. Además, han creado impuestos nuevos, como el del plástico, la tasa Google o la tasa Tobin" señaló.

Las "malas artes" de Hacienda

Además, "Hacienda actúa ahora con malas artes. Te imputa rentas ficticias, como el impuesto que te obliga a pagar por las segundas residencias, te hace tributar por tus aportaciones al plan de pensiones cuando lo rescatas, y no sólo por los beneficios, o utiliza la inflación como impuesto al no deflactar el IRPF".

El trato con Hacienda para muchos contribuyentes también es "un drama", por ejemplo, a raíz de la obligatoriedad de presentar la declaración de la renta por internet. "¿Por qué hay una crítica feroz con las limitaciones telemáticas que ponen los bancos a sus clientes y no se hace con Hacienda?" se pregunta. En este sentido, Ruiz-Jarabo recordó la paradoja de que el Manual Práctico del IRPF tenga más de 1.900 páginas.

Plazos, sanciones, bonus y un sinfín de agravios

El ex director general de la Agencia Tributaria también destacó la "asimetría" que existe en la relación jurídico-tributaria entre la Administración y el contribuyente. "Para empezar, por la exigencia de autoliquidaciones en todos los impuestos y para continuar, en el derecho sancionador, que es unilateral".

Por ejemplo, "si alguien deja de ingresar una cantidad, se enfrenta a un interés de demora y una sanción, pero en el caso de Hacienda, tiene del 30 de junio al 31 de diciembre para devolverte el dinero de la declaración de la renta sin intereses. Eso es sintomático de que ellos están por encima. De que el Estado es todo el contribuyente es nada" consideró. Además, "en los plazos también hay una asimetría espectacular. Salvo los 4 años de prescripción, la Agencia Tributaria tienen los plazos que quiera" añadió.

Otro agravio importante que sufre el contribuyente frente a Hacienda es la "presunción de veracidad". Para Ruiz-Jarabo es "un cáncer, sobre todo, para los empresarios, que ante cualquier discrepancia, la razón la tiene la Agencia Tributaria y se le aplica la ejecutividad, es decir, que el contribuyente tiene que pagar lo que le dice el funcionario. Luego que recurra si quiere. Eso es abusivo".

Sin embargo, las estadísticas "nos dicen que esas liquidaciones que se presuponen veraces muchas veces no lo son". El motivo es que "casi que el 50% de las reclamaciones de los tribunales económico-administrativos donde hay discrepancias entre el contribuyente y Hacienda dan la razón al contribuyente. Además, cuando el contribuyente pierde en lo anterior y acude a la Justicia ordinaria, resulta que "un 25% de las liquidaciones son anuladas íntegramente". Sin embargo, en estos casos, no existe indemnización para el contribuyente "que está entre 4 y 7 años con la espada de damocles encima". Y si ese afectado es un empresario, "durante todo ese periplo han acabado con su empresa aunque él no sea culpable".

Eso sí, pase lo que pase, "el funcionario cobra el bonus siempre". Ruiz-Jarabo se pregunta si "¿no será que en la Agencia Tributaria se están haciendo liquidaciones a sabiendas que son ilegales solo para cobrar el bonus?". Los funcionarios, en ningún caso tienen que devolver ese complemento a su salario, aunque luego al contribuyente se le dé la razón. "Y cuantas más liquidaciones hagan, más aumenta el presupuesto de la AEAT del año siguiente, por lo que el sistema está viciado de origen. Es perverso" añadió.

Ruiz-Jarabo lamenta que "como sociedad toleremos con absoluta sumisión estas conductas a favor del fisco". Quizá influya el temor a enfrentarse a "la Administración con más medios presupuestarios y humanos de España". De cara al futuro, el ponente avisa de que Hacienda pretende armarse con más plantilla "con nuevos inspectores de Hacienda que serán contratados como interinos aunque no hayan aprobado la oposición" y también tienen el proyecto "cambiar la oposición con preguntas tipo test" para hacer el examen más fácil. Por último, avisa de que "nos van a poner más impuestos por todos los lados" y de que habrá más inversión en tecnología para rastrear todavía los movimientos de los ciudadanos.