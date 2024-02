España suspende hasta en prevención de inundaciones en plena sequía: nuevo toque de la UE a un Sánchez centrado en Junts

Pedro Sánchez está centrado en Junts. Y en ERC. Y en Bildu. Y a España se le acumulan los problemas. Un nuevo toque de atención ha llegado desde la UE. Y es que España incumple hasta en plena sequía el plan de prevención de inundaciones.

La Comisión Europea ha decidido llevar a Bulgaria, Irlanda, España, Malta, Portugal y Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "por no finalizar la revisión de sus planes de agua", señala una comunicación de la UE.

La denuncia se centra en "los planes de gestión de las cuencas fluviales, tal y como exige la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y/o de sus planes de gestión del riesgo de inundaciones, según lo requerido en la Directiva sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE)".

La Directiva Marco del Agua tiene como "objetivo reducir y eliminar la contaminación, así como garantizar que haya suficiente agua para satisfacer al mismo tiempo las necesidades humanas y la vida silvestre. Es una parte esencial del Acuerdo Verde Europeo y necesario para alcanzar sus objetivos de reducción del clima, la naturaleza y la contaminación", señala Bruselas. El cumplimiento de la Directiva sobre inundaciones es "fundamental para la preparación y la gestión de las inundaciones", señala la UE, y los Estados miembros deben actualizar sus medidas e informar sobre sus planes de gestión de cuencas hidrográficas cada seis años.

Estos planes, que incluyen un programa de reformas, "son clave para garantizar un buen estado o potencial de todas las masas de agua, como lo exige la Directiva. En virtud de la Directiva sobre inundaciones, los Estados miembros también deben actualizar e informar sobre sus planes de gestión del riesgo de inundaciones cada seis años. "Estos planes son igualmente clave para cumplir con los objetivos de la Directiva sobre inundaciones, es decir, reducir y gestionar los riesgos que las inundaciones plantean para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica", subraya Bruselas.

La Comisión envió cartas de notificación formal en febrero de 2023, seguidas de opiniones razonadas en septiembre de 2023 a todos los países que no habían actualizado y revisado estos planes.

Y, a pesar de algunos avances, seis países todavía no cumplen con sus obligaciones en virtud de una o ambas Directivas: "España, Malta y Portugal aún no han informado completamente de sus planes de gestión de la tercera cuenca fluvial y sus segundos planes de gestión del riesgo de inundaciones; Bulgaria e Irlanda aún no han informado plenamente sobre los planes de gestión de la tercera cuenca fluvial; Eslovaquia aún no ha informado completamente de los segundos planes de gestión del riesgo de inundaciones", detalla la acción judicial de Bruselas.

La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades han sido, hasta la fecha, "insuficientes y, por lo tanto, remite a Bulgaria, Irlanda, España, Malta, Portugal y Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", destaca la institución.

Desde el año 2000, la Directiva Marco del Agua ha sido la principal ley en materia de protección del agua en Europa. Se aplica a las aguas superficiales interiores, de transición y costeras, así como a las aguas subterráneas. Su objetivo es "garantizar un enfoque integrado de la gestión del agua, respetando la integridad de ecosistemas enteros, incluso regulando los contaminantes individuales y estableciendo las normas regulatorias correspondientes". Y se basa en "un enfoque de distrito de cuencas fluviales para asegurarse de que los países vecinos cooperen para gestionar los ríos y otras masas de agua que comparten".