¿Acciones o renta fija? En principio, parecen dos decisiones opuestas, casi excluyentes. O haces una o la otra. Puedes combinarlas, pero lo harás para equilibrar la cartera, porque los principios que rigen las decisiones de compra de unas y otra no tienen nada en común. ¿O sí? Esta semana, nos visitan, en Tu Dinero Nunca Duerme, Pablo González, socio fundador y consejero delegado de Abaco Capital, y Fernando Romero, manager del portfolio. Y lo hacen para explicarnos cómo es su aproximación a la inversión. Una mirada diferente a la habitual, en la que la distinción entre deuda y títulos de propiedad, no está tan alejada como creeríamos. No dejan de ser, nos explican, inversiones en la estructura de capital de las compañías. Y lo que cambia es la situación de esas empresas, que en unos casos les llevan hacia el lado del pasivo y en otros casos, les empujan hacia el del patrimonio neto.

"Analizamos muy bien los activos [para saber cuánto valen]. Luego, nos vamos al pasivo y vemos lo que hay ahí: acciones, deuda, deuda senior, subordinada... A partir de ahí, decidimos qué parte de esa estructura de capital nos gusta más", nos explican. "Nosotros lo primero que pensamos es ‘cualquier inversión que hagamos, qué rentabilidad le va a dar a nuestros partícipes respecto de la inflación’. Los índices nos importan menos. En renta fija intentamos encontrar ideas en las que estemos muy seguros en las que el principal esté asegurado. Y luego, que consigamos inflación más 300 puntos básicos. Esto último es más fácil conseguirlo con deuda corporativa que con deuda pública".

Con esta mirada, desde Abaco se plantean las diferentes opciones para sus tres fondos (cada uno de ellos con un reparto diferente de pesos de los activos: "Para alguien que piensa a largo plazo tiene más sentido la renta variable. Pero en renta fija puedes encontrar oportunidades que te pueden dar rentabilidades de inflación +300-400 puntos básicos y que sabes que vas a cobrar (si no te has equivocado con el crédito)".

Eso sí, admiten que no es sencillo descubrir esos bonos que combinan mucha seguridad y elevada rentabilidad. Porque en principio son cuestiones que parecen contrarias: "Se trata de encontrar ineficiencias en el mercado: emisiones pequeñas, de sectores denostados... Buscamos empresas en las que el valor de liquidación de sus activos sea de 2-2,5 veces el valor de su deuda. Y ser un poco oportunistas, por ejemplo, entrar cuando necesitan una refinanciación. Yo llevo más de 40 años haciendo esto y creo que sólo hemos tenido un bono en el que hemos perdido el dinero. Cuando invertimos en renta fija nos enfocamos en el valor de liquidación de los activos. Y miramos que la deuda neta sea inferior a tres veces ese valor de liquidación".

En este punto, González y Romero hacen una reflexión interesante: "Los mercados son eficientes la mayor parte del tiempo. Pero hay momentos y segmentos en los que no lo son. En este sentido, la Renta Fija tiene una ventaja: cuando encuentras un bono en el que hay oportunidad, como sabes cuándo te va a pagar... ahí tienes el catalizador [para que los mercados reconozcan su precio]".

Esto último es cierto. Con la renta fija sabes que hay una fecha (la del vencimiento del bono) en la que si tu apuesta es acertada, verás el precio ajustarse a lo que esperabas. En Bolsa, puedes estar convencido de tu análisis... y al mismo tiempo que la cotización no se mueva durante años. Si no hay nadie que apueste por el valor que tienes en cartera, por muy bajo que sea el PER, nadie tiene derecho a exigir que suba su precio. En Abaco Capital creen que eso es especialmente cierto en los últimos años": Estamos viendo las mayores ineficiencias que hemos visto nunca en renta variable. Los mecanismos de fijación de precios están completamente distorsionados.

Son las discrepancias más grandes de la historia. Tenemos empresas líderes en su sector a 3-4-5 veces beneficios. Y otras megacaps están en 25-30 veces. Pero esas diferencias pueden no estrecharse, porque dependen de cuándo entra el capital. Vemos un gran cambio a partir de 2013-14, con el boom de la gestión pasiva, porque hay más oportunidades en los mercados, pero también tardan más en reconocerse. Hay un cambio enorme en la estructura del mercado".

¿Dónde pueden encontrarse estas divergencias? En Abaco señalan tres sectores en los que son especialmente acusadas: EEUU vs resto del mundo; pequeñas empresas vs grandes; y value vs growth. ¿Se cerrarán esas diferencias de valoración o estamos ante un nuevo paradigma?

Inolvidables de la inversión

Esta semana Antón Díez Tubet, de Trade Republic nos traía en "los inolvidables de la inversión" los sesgos emocionales. Cómo precisamente el sentmiento del mercado puede jugarnos malas pasadas a la hora de invertir.

El nuevo ataque de Gotham contra Grifols

Finalmente, en el tiempo de tertulia, analizamos con Pablo González y Fernando Romero, de Ábaco Capital, el nuevo informe sobre Grifols que ha publicado Gotham intentando mantener las dudas sobre la farmacéutica española. Pablo González destacó la necesidad de demostrar las acusaciones en casos tan graves como este, y no invertir la carga de la prueba.