El profesor Bastos llega al 'Financial Times'

En Libre Mercado hemos explicado en varias ocasiones que la llegada de Javier Milei a la política primero, y a la presidencia de Argentina después, no sólo supone un éxito electoral y, quizás, la condición de posibilidad para que el país se recupere de la grave situación económica en la que se ha visto sumido desde hace años. En realidad, el fenómeno Milei significa toda una revolución cultural, sociológica y mediática a nivel mundial, pues hasta que el economista no llegó a la Casa Rosada la presencia de las ideas del liberalismo en los distintos niveles de la sociedad era más bien reducida.

Sin embargo, en pocos meses los medios de comunicación internacionales (como la BBC) han comenzado a hacerse eco de las ideas de la Escuela Austríaca de Economía, las lecciones de autores como Hayek o Kirzner han llegado hasta el Foro de Davos y los maestros Huerta de Soto y Alberto Benegas Lycnh (hijo) han sido citados en diferentes ocasiones. De hecho, hasta el propio Papa Francisco recibió de manos de Milei los ejemplares de La Acción Humana de Mises y La fatal arrogancia de Hayek.

Con todo, el clásico lema con el que el profesor Miguel Anxo Bastos resume la esencia de su pensamiento económico llega hoy, gracias al presidente Milei, hasta las páginas salmón del Financial Times: "Capitalismo, ahorro y trabajo duro".

Contiene la inflación

Este jueves, el diario económico Financial Times, uno de los más importantes del mundo, dedica un artículo al presidente Milei en el que han podido conversar con el economista y hacer balance de estos primeros meses de Gobierno. De este modo, el diario no duda en detallar que Milei "está dispuesto a pasar por alto a los legisladores hostiles que bloquearon sus históricas reformas económicas y depende de decretos y otros poderes ejecutivos para implementar su radical plan de austeridad".

Argentina's Javier Milei says he doesn't need congress to save the economy https://t.co/vtlx5ocnVS vía @ft — Javier Milei (@JMilei) February 29, 2024

En la publicación, el periódico también destaca que en sólo un mes en la presidencia, Milei "sorprendió a Argentina al obtener en enero el primer superávit presupuestario del país en 12 años", algo que se hizo realidad "recortando los pagos a las provincias, congelando los presupuestos y no aumentando completamente las pensiones y beneficios para tener en cuenta la inflación".

En este sentido, y a pesar de que existen voces críticas con las políticas que está desarrollando el nuevo presidente de Argentina en materia económica y fiscal, Milei no duda de aseverar ante el Financial Times que puede darle la vuelta a esta situación gracias a haber reducido la inflación desde el 25,5% mensual en diciembre hasta el 20,6% mensual de enero (esperando, además, que la tasa mensual en el mes de febrero se sitúe en el 15%). "Hemos evitado la hiperinflación", declara, por tanto, Milei.

Capitalismo, ahorro y trabajo duro

No obstante, no podemos quedarnos simplemente en lo superficial de publicaciones como esta, en la que, claro está, se presentan los grandes logros que en apenas dos meses ha conseguido Javier Milei al frente del Ejecutivo argentino. En realidad, los mensajes de Milei son mucho más importantes porque, con el tiempo, pueden ayudar a cambiar la mentalidad de una sociedad.

Por este motivo, no es menos importante que Milei haya explicado ante el Financial Times que "no se sale de la pobreza por arte de magia", sino que lo que posibilita que una sociedad pueda prosperar es el capitalismo, la economía de mercado y la capacidad de trabajo y sacrificio. "Se sale de la pobreza con capitalismo, ahorro y trabajo duro", incidió Milei.

Con esto, el presidente de Argentina, haciendo referencia a Miguel Anxo Bastos, logra transmitir una idea que tanto él como el prestigioso profesor universitario gallego llevan años explicando en conferencias y medios de comunicación: que la situación natural del hombre a lo largo de la historia siempre fue la pobreza material (por lo que el fenómeno que debemos estudiar y tratar de explicar es la riqueza) y que la prosperidad económica ni nos está dada, ni mucho menos es fruto de la casualidad o la fortuna.

Al contrario, no es es sino gracias a la libertad económica que los pueblos prosperan. Pero, además, como bien explica Bastos, con la libertad no es suficiente. En realidad, en último término depende del capitalismo. Y es que capitalismo y liberalismo no son necesariamente equivalentes. Si bien el liberalismo lo podemos definir como un modelo institucional en el que se defiende al individuo como sujeto de derecho y el respeto irrestricto al proyecto vital ajeno como una cláusula inquebrantable, el capitalismo en el fondo no deja de ser una suerte de "tecnología mental" (en los términos de Bastos) de acuerdo con el cual en el proceso de producción parte de los beneficios deben ser reinvertidos para mantener la estructura productiva y garantizar nuevas rentas en el futuro.

Todo ello implica que, en el fondo, que los pueblos sean más o menos ricos también depende de sus hábitos culturales, que se traducen inevitablemente en el modo en que funciona su sistema económico. Por eso mismo, la libertad debe ser empleada conscientemente, y ahí es donde entra precisamente la lógica del capitalismo, que no se reduce simplemente a un sistema económico libre y descentralizado, sino que es también un modo de pensar y, por tanto, de producir, que consiste en la acumulación de capital a través del ahorro y la reinversión de parte del las ganancias obtenidas.