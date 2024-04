El Manchester City visita Madrid investigado por más de 100 irregularidades contables

Real Madrid y Manchester City se verán las caras en el Estadio Santiago Bernabéu en el marco de los cuartos de final de la Champions League. El encuentro pondrá frente a frente a dos de los equipos con mayor poderío futbolístico y económico de Europa, pero con una diferencia muy marcada entre ambos. Y es que, mientras el equipo merengue es un club que gestiona su operativa en circunstancias de normalidad, los blues están en manos de la petrodictadura de Emiratos Árabes Unidos y se encuentran en el punto de mira del regulador inglés por un centenar de presuntas irregularidades contables que se vienen investigando desde febrero de 2023.

Las pesquisas iniciadas por la Premier League cubren todo el periodo comprendido entre los años 2009 y 2018. En su acusación al equipo que entrena Pep Guardiola, la autoridad competente señala que no se habría proporcionado información financiera precisa, en particular en lo respectivo a sus ingresos, incluidos los generados por patrocinio, así como a sus partes vinculadas o sus costes operativos".

El regulador del balompié inglés opina que estas circunstancias impiden obtener "una visión cierta y justa de la situación financiera del club", cuya propiedad está en manos del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Según la Premier League, la situación se ve agravada por el hecho de que el equipo no haya cooperado con la investigación y se haya negado a proporcionar información clave, como sus contratos con jugadores y entrenadores.

Una comisión independiente de la Premier League está escuchando a ambas partes y dirimirá próximamente las posibles sanciones al club, entre las que se plantean consecuencias deportivas (descenso de categoría, pérdida de puntos, etc.) y económicas (sanciones, multas, etc.). La investigación concluyó hace cuatro años, de modo que no cubre el periodo actual (2019-2024).

Recientemente se conoció la decisión de la liga inglesa contra el Everton, que perdió 10 puntos en la tabla por violar distintas normas económicas. En el caso del Manchester City, algunas voces críticas lamentan la lentitud con la que está actuando el regulador, que no pondrá en marcha las audiencias del proceso hasta otoño de 2024 y demorará la publicación de una decisión final hasta la segunda mitad de 2025.

No es la primera ni la segunda vez que el Manchester City está investigado por malas prácticas. En 2014 pagó una multa de 49 millones de libras y sufrió distintas restricciones adicionales por violar las reglas de fair play financiero de la Champions League. Posteriormente, en 2020, la UEFA acusó nuevamente al club de incurrir en este tipo de malas prácticas, en el marco de un proceso que resultó en otra sanción de 9 millones de libras. La sentencia original incluía un veto de dos años a la participación en competiciones europeas, aunque el Tribunal de Arbitraje Deportivo levantó dicha restricción en una polémica y controvertida decisión.

En la temporada 2022-2023, el Real Madrid logró ingresos por valor de 830 millones, ligeramente por delante de los 826 millones que consiguió el Manchester City; sin embargo, no pocos observadores han cuestionado las cuentas del equipo inglés por estar directa e indirectamente vinculadas con la gestión de un jeque de la petrodictadura árabe. La valoración de la plantilla del City asciende a 1.385 millones, mientras que la del Real se queda en 1.137 millones, según la web especializada Transfermarkt.