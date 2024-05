TDND. Programa completo: ¿Qué debe hacer el pequeño inversor ante el riesgo geopolítico?

Siempre pasa algo. Pero no siempre pasan tantas cosas. En los últimos meses, la sección de

Internacional ha vuelto a ampliar su hueco en los diarios de medio mundo. Si no teníamos

suficiente con el conflicto en Ucrania, la tensión en Oriente Medio ha disparado las

incertidumbres geopolíticas. Parecen cuestiones ajenas a los mercados, pero todos sabemos

que no es así: de hecho, en ocasiones es como si los inversores estuvieran más pendientes

de la próxima rueda de prensa del presidente americano o ruso que de la temporada de

presentación de resultados.

De todo esto han venido a hablar esta semana a Tu Dinero Nunca Duerme , Giorgio

Semenzato y Kevin Koh Maier, CEO y director de Inversiones de Finizens. ¿Debe cambiar de

táctica o, incluso, de estrategia el pequeño inversor cuando estas turbulencias geopolíticas

disparan la incertidumbre sobre lo que pasará en el mundo en los próximos años? En su

opinión, no debemos sobre-reaccionar: casi todo parece más grave nada más llegar el

primer titular que cuando las cosas se van tranquilizando: "El conflicto de Ucrania-Rusia parecía que iba a tener más impacto en Europa. Y al final, no. Lo cierto es que estamos

saliendo fuertes, casi con tanta rentabilidad como EEUU". En cualquier caso, para una

estrategia de gestión pasiva muy diversificada como Finizens, ésta es una preocupación

menor: "Es un riesgo que nosotros no tenemos, porque tenemos una gran diversificación; no

tenemos que hacer apuestas sobre lo que va a pasar todo el rato. Además, la diversificación

te permite recuperarte antes cuando hay caídas. Porque no sabes qué mercado lo va a hacer

mejor o se va a recuperar antes. Incluso aunque sepas el camino y la dirección, es difícil

anticipar qué va a ocurrir exactamente, por eso te ayuda tanto la diversificación".

En este sentido, Semenzato y Koh Maier advierten: "Es muy fácil, ante eventos geopolíticos

fuertes, asustarse. Es muy humano. Nosotros lo hemos estudiado y en su momento, cuando

comenzó la guerra en Ucrania, enviamos una nota a los clientes, para ayudarles con datos de

cómo se habían comportado en eventos similares. Tomamos los peores momentos de los

últimos 50-60 años (desde el asesinato de Kennedy al ataque a las Torres Gemelas): y

analizamos qué pasaba nada más ocurrir el evento, a medio plazo y a más largo plazo. Lo

que hemos visto es que es cierto que a muy corto plazo, sí es cierto que se producen caídas.

Pero a un mes, el mercado ya está en positivo en 8 de cada 9 veces. La historia nos dice que

la reacción inicial suele a ser mala (los inversores venden y luego analizan) pero luego en casi todos los casos, bastante pronto (a un mes vista) ya hay rentabilidad positiva".