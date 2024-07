El número de pobres se ha reducido a cifras nunca vistas en toda la historia de la humanidad

Uno de los aspectos más positivos que ha traído consigo el capitalismo, sino el que más, es que aparte de haber incrementado nuestro nivel de vida de forma sostenida desde la Revolución Industrial, también ha logrado que se haya reducido el número de pobres hasta cifras nunca vistas en toda la historia de la humanidad. Hasta la era pre-industrial, lo normal era que la inmensa mayoría de los habitantes fueran pobres o muy pobres, y hoy en día la situación es a la inversa. Esto ha llevado a que el foco no se centre tanto en la pobreza, que debería ser el enemigo a batir, sino que el debate se centre en la desigualdad. Al parecer, para no poca gente, que haya ciudadanos que tengan un patrimonio superior o muy superior a otros ciudadanos es un problema social, así lo podemos ver en el siguiente tuit del periodista Dani Domínguez de La Marea:

Un 5% acumula un 43% de la riqueza en Europa, pero el problema son los inmigrantes https://t.co/8BFoUQNod1 — Dani Domínguez (@DaniDominguezRo) July 4, 2024

En el tuit que enlaza el subdirector de La Marea vemos como se muestra la participación del 5% más rico en el total de riqueza neta de cada país, siendo la participación del 5% más rico en España del 41,1% en el total de riqueza neta de España en el tercer trimestre del 2023, mientras que en la Eurozona el mismo 5% participaba en el 42,8% del total de riqueza. Estos datos proceden del Banco Central Europeo y corresponden al tercer trimestre del año 2023. A continuación, vamos a exponer la participación del 5% y 10% más rico de España y la Eurozona en el total de riqueza neta del país, así como del 50% más pobre:

El gráfico que acabamos de ver muestra dicha evolución desde el año 2011 hasta el último trimestre de 2023, como vemos la participación del 50% más pobre en el porcentaje de riqueza neta total en España es superior al de la Eurozona, mientras que la participación del 5% y del 10% es inferior al de la media de la Eurozona. En cuanto a España, el 50% más pobre participa en el 8,58% de la riqueza neta total, por el 5,29% de la Eurozona, el 10% más rico en España participa en el 53,38% del total de esta riqueza neta, por el 56,25% en la Eurozona, y el 5% más rico en España participa en el 41,37% del total de riqueza neta nacional, por el 43,1% de la Eurozona.

Viendo el escaso papel que tiene el 50% más pobre de España en la distribución de esa riqueza, cabría pensar que los pobres se están haciendo más pobres mientras que el 10% más rico obtiene más de la mitad de la riqueza del país. No obstante, aunque intuitivamente pueda parecer contrario a la lógica el hecho de que un 10% obtenga más de la mitad de la riqueza y que un 50% apenas llegue al 10% de participación en esta riqueza, esto puede tener varias explicaciones. Una de ellas es que los que tienen una mayor riqueza neta la han conseguido por medios legítimos, ya sea a través de haber satisfecho las necesidades y/o deseos de los consumidores a través del mercado, por herencias (aunque en el caso de los superricos en España el porcentaje es bajo) que han sabido administrar, etc. Por otro lado, es normal que el 50% más pobre no se lleve una mayor parte al no disponer, generalmente, de la misma formación ni de los recursos necesarios para poner en práctica sus ideas.

Por otro lado, sería interesante observar cuál es el patrimonio neto de ese 50% más pobre, tanto en el caso de España como en el caso de otros países vecinos en Europa. Pues bien, estos datos los podemos obtener si acudimos al World Inequality Database (WID) y si tenemos en cuenta los últimos datos disponibles, que corresponden al año 2022. Esta sería la riqueza neta de los hogares correspondientes al 50% más pobre en España, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, en Países Bajos, en Italia y también en Estados Unidos.

Como vemos, el patrimonio neto (es decir, activos menos pasivos) del 50% más pobre en España fue de 21.768 euros en el año 2022, y a precios constantes (descontada la inflación). Una cifra que ha crecido desde el año 2012 aunque en los últimos años ha sufrido una caída, motivada en gran parte por la crisis del Covid-19 y por las políticas llevadas a cabo por el gobierno progresista del PSOE y de Podemos. Es significativo que sea con un gobierno que se dice "progresista" cuando la riqueza neta de los más pobres empieza a caer, algo que no sucedía desde la fatídica crisis del año 2008 que tocó fondo en 2014, como podremos ver en el gráfico:

Por tanto, vemos que, aunque la participación del 50% más pobre de España en el total de riqueza neta es bajo, está por encima de la media de la Eurozona e incluso el patrimonio neto promedio de ese 50% más pobre está por encima del de países como Alemania, Reino Unido, Italia o Estados Unidos. Para proporcionar una mayor perspectiva, estos casi 22.000 euros de patrimonio neto del 50% más pobre de España, estarían por encima de los 19.219 euros del decil 6 a nivel mundial. Con lo cual, hay que tener en cuenta la situación privilegiada que se vive en España, en el contexto de todo el mundo.

En conclusión, como ya se han dicho en tantas ocasiones el problema no es la desigualdad, siempre y cuando no venga precedida de situaciones de injusticia, sino que el problema es la pobreza. Que haya personas que tengan más ingresos o riqueza es una consecuencia de las distintas capacidades y/o talentos que nos han sido dados, así como de lo que uno es capaz de esforzarse. El verdadero problema es que haya gente que aún hoy no tenga sus necesidades básicas cubiertas, no que mi vecino tenga un coche mejor que el mío.