Sánchez se agarra a la "jubilación activa" para pagar menos pensión ante el agujero de la Seguridad Social

Sánchez ha vendido como gran logro un acuerdo de la Mesa de Diálogo Social de Seguridad Social. Uno que "flexibiliza la jubilación". ¿Y en qué sentido lo hace? En primer lugar, en uno casi sin efecto, porque con una deuda de la Seguridad Social de 116.000 millones de euros, lo pactado no alivia básicamente nada. Pero, en segundo lugar, lo hace en otro que lleva a que la única forma de no perder pensión sea alargando la edad laboral -la "jubilación activa"-, justo la receta que Sánchez afirma que no respalda.

El acuerdo ha sido suscrito por el Gobierno, las organizaciones patronales CEOE y CEPYME y las sindicales CCOO y UGT.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado ya que "el acuerdo alcanzado es de máxima relevancia para los pensionistas de hoy y del futuro y para los desafíos de nuestro mercado de trabajo, ya que acaba con la dicotomía entre trabajador y pensionista y se adapta a las necesidades de cada persona". Pero ¿qué supone?

El PSOE lo llama "mejora del tránsito del trabajo a la jubilación". Y supone que "con estas medidas, se busca que los trabajadores puedan realizar una salida del mercado de trabajo más progresiva y flexible, en línea con los países de nuestro entorno, más adaptada a las condiciones y situaciones de cada persona trabajadora". Es decir, seguir trabajando pese a estar teóricamente jubilado.

"En cuanto a la jubilación activa, se elimina el requisito de tener una carrera de cotización completa, lo que facilita su acceso y tiene una especial incidencia desde la perspectiva de género. Este tipo de jubilación será compatible con los incentivos de demora y su compatibilidad se fijará en función del tiempo que se demore", señala la propia explicación oficial.

"Sobre los cambios en la regulación de la jubilación parcial, se establece ampliar de 2 a 3 los años la posibilidad de anticipo, con límites en la reducción de la jornada. Además, se mejoran las condiciones del trabajador relevista: su contratación tendrá que ser indefinida y a tiempo completo en un puesto no amortizable", añade el texto.

Y, "respecto a la regulación especial de la jubilación parcial anticipada para los trabajadores de la industria manufacturera, se va a prorrogar el marco actual hasta 2029 incluido. Esta prórroga incluye algunos ajustes para mejorar las condiciones del trabajador relevista y el diseño de una regulación más equilibrada y flexible para la empresa en cuanto a la organización de la jornada del relevista y del pensionista".

En resumen, que ha empezado un muy leve tránsito al recorte en el cobro de la pensión a cambio de trabajar más. Es decir, justo a lo contrario de lo que publicita el Gobierno. ¿Servirá para algo? Básicamente, no. Porque, pese a que el Gobierno de Sánchez demuestra ser consciente de que el sistema de pensiones acumula deudas insostenibles a medio y largo plazo, no está dispuesto a tomar estas y otras medidas en la cuantía suficiente para como alterar el rumbo de la Seguridad Social hacia los números rojos.