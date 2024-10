Nace el "alquiler flexible" en Vallecas: "Somos parte de la solución al problema de vivienda que existe en España"

Bext Space, la joint venture formada por M&G y Stoneweg, ha inaugurado oficialmente este viernes su primer establecimiento de flex living en Madrid. Con un total de 285 apartamentos, Bext Vallecas by Habyt se erige como una solución de alquiler flexible para aquellos que, por sus circunstancias personales, no encajan o no pueden acceder al alquiler tradicional.

"Dentro del sector tradicional inmobiliario, había un nicho que no estaba considerado y así surge el flex living, con la posibilidad de mudarse y vivir en distintos lugares sin comprometerse a largo plazo y que se dirige a un público más dinámico, como empleados expatriados, nómadas digitales, personas que buscan independizarse y necesitan un tiempo adicional para encontrar su residencia permanente, así como a quienes atraviesan momentos transitorios vitales como divorcios o mudanzas", explica Jaime Monjo, director general de Bext Space.

Precios y servicios

Construido en suelo terciario, este apartahotel con vocación de hogar permite a sus inquilinos quedarse desde unos días hasta 11 meses y 29 días, lo máximo que contempla la normativa, aunque una vez que pase ese tiempo, nada impide que se alquile el apartamento de al lado. Los precios van desde 985 euros al mes para los estudios, 1.188 euros para los de un dormitorio y 1.395 euros para los de tres, aunque también habrá ofertas especiales en función de la duración de la estancia.

Los apartamentos están completamente amueblados

Todos se ofrecen completamente amueblados, con el menaje necesario y todos los suministros incluidos. Los estudios y apartamentos de un dormitorio, incluso cuentan con servicio de lavandería. Además, el eficicio cuenta con terraza, piscina en la azotea, gimnasio con sauna, sala de cine, espacios de coworking, gastroteca, garaje opcional y recepción 24 horas. Todo ello en "una de las zonas de Madrid con mayor potencial", como es el Ensanche de Vallecas, a 10 minutos andandando de la parada de metro de Las Suertes, junto a la A-3 y muy cerca de Conde de Casal.

"Nuestro compromiso es ofrecer más que un alojamiento; facilitar un lugar temporal para quienes buscan flexibilidad pero no quieren renunciar a la calidad y el confort; brindar un espacio donde las personas puedan vivir, trabajar y disfrutar en armonía con su entorno, sabiendo que cuentan con todos los servicios necesarios para llevar una vida plena sin complicaciones y a través de un pago único", resume Monjo, que asegura que, por todo ello, el llamado flex living se está convirtiendo ya en "parte de la solución al problema de vivienda que existe en España".

El gimnasio es solo uno de los múltiples espacios comunes que ofrece el edificio

Un proyecto pionero y con mucho futuro

Tal y como ha explicado el director general de Bext Space, se trata de un proyecto pionero por cuanto son la única compañía en España que ha participado en todas las etapas. Mientras que otras empresas adquieren el edificio ya construido y lo adaptan a la idea quieren concebir, en este caso, sus impulsores han sido los encargados de todo: desde la adquisición del terreno y la construcción del edificio, hasta su puesta en marcha y gestión, lo que, según defienden, "permite involucrar al cliente y pensar en él durante todas las fases del proyecto".

En la actualidad, la compañía ya trabaja en un segundo establecimiento de estas características, Bext Valdebebas, cuya apertura está prevista para 2025 e incluirá 583 apartamentos. Además, Monjo no descarta invertir en un futuro en otras ciudades con gran potencias como Málaga, Sevilla o Valencia.