¿Cuánto IRPF pagan los ricos? Lo que no te cuenta María Jesús Montero

¿Los ricos no pagan impuestos? Escuchando a los miembros de nuestro Gobierno, parecería que no. Lo que nos lleva a otra pregunta: ¿y, entonces, porque no hay muchos más ricos viviendo en España?

La realidad es que los ricos sí pagan impuestos, muchos y muy altos. Otro debate sería si podrían ser todavía más elevados. O si es injusto que paguen el 40-50-60% de sus ingresos y que deberíamos llevar este nivel al 70-80-90%. Pero deberíamos partir de la realidad, sólo en los impuestos al trabajo (IRPF + Cotizaciones) las personas de más ingresos abonan más de la mitad de lo que ganan en impuestos (y a partir de ahí habría que sumar el resto de tributos).

Esta semana, Nuria Richart y Domingo Soriano analizan cómo se distribuye el IRPF: quiénes pagan, cuánto y que parte de la recaudación aportan cada uno de los colectivos en función de su tramo de renta. Las conclusiones:

Tenemos un impuesto de la renta complejo y extraño, que deja situaciones tan curiosas como ese tramo de renta que se sitúa alrededor de los 20.000 euros y que tiene un tipo marginal superior al 50%.

El grueso del impuesto lo pagan las clases medias y medias-altas: aquellos que ingresan entre 30.000 y 150.000 euros soportan más del 70% de lo que se recauda por IRPF. Lo que nos deja otra enseñanza: es muy complicado subir de verdad los ingresos de Hacienda por IRPF sin subir los tipos a este colectivo.

Los trabajadores de sueldos más altos son también los que más pagan, con mucha diferencia respecto a los que tienen sueldos medios.

Los marginales muy elevados (a partir del 30-40%) empiezan mucho antes de lo que nos imaginamos. Y son un elemento desincentivador al empleo muy relevantes.

A partir de aquí, comienza el debate. ¿Hay que subir más los impuestos? ¿Se puede seguir incrementando la tributación al empleo? ¿Cómo afectan estos tipos -medios y marginales- a la competitividad y productividad de la economía española?

Esta semana, en La Pizarra de Domingo Soriano, el IRPF de los ricos y los no tan ricos. Miremos las líneas y pensemos dónde estamos cada uno.

Episodios anteriores sobre la tributación al empleo: