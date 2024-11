La FDA renueva la autorización de comercialización de 8 productos de snus con la declaración de riesgo reducido

Tras la rigurosa revisión científica de la FDA, esta entidad ha emitido una renovación de las órdenes de riesgo modificado concedidas a Swedish Match USA, Inc. para ocho productos General Snus (tabaco oral sin combustión). Con esta renovación, estos productos pueden seguir comercializándose —como se les ha autorizado desde 2019— con la siguiente declaración de riesgo modificada:

«El uso del snus ‘General’ en lugar de cigarrillos supone un menor riesgo de cáncer de boca, enfermedades del corazón, cáncer de pulmón, accidente cerebrovascular, enfisema y bronquitis crónica».

Suecia: el primer país libre de humo

Este avance en el reconocimiento del snus como alternativa de menor riesgo coincide con un logro histórico: Suecia ha alcanzado el estatus de "país libre de humo", según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con solo un 5,8% de la población fumadora diaria, Suecia ha reducido drásticamente las tasas de tabaquismo, en gran medida gracias a la popularización del snus como una opción menos perjudicial que el cigarrillo. En contraste, España aún registra un 33,1% de fumadores diarios, según datos de 2022 del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA).

En Suecia, el snus no solo es un producto con siglos de historia, sino también un pilar clave en la estrategia de reducción de daños por tabaco. Durante las últimas décadas, este tabaco oral ha evolucionado hacia formatos más prácticos, como las bolsitas monodosis, y más recientemente hacia versiones sin tabaco que contienen únicamente nicotina purificada. Esto ha permitido a los consumidores cambiar del cigarrillo a productos que reducen significativamente los riesgos asociados al tabaquismo.

Los productos autorizados por la FDA

Los productos que han recibido órdenes de concesión de riesgo modificado son: General Loose, General Dry Mint Portion Original Mini, General Portion Original Large, General Classic Blend Portion White Large-12ct, General Mint Portion White Large, General Nordic Mint Portion White Large-12ct, General Portion White Large y General Wintergreen Portion White Large. Estas órdenes de la FDA son específicas para los productos mencionados y expiran el 7 de noviembre de 2032. Si en algún momento la agencia determina que la comercialización de estos productos ya no beneficia a la salud pública, las órdenes podrían retirarse.

La revisión de la FDA determinó que esta declaración de riesgo modificado está respaldada por pruebas científicas, que los consumidores entienden la declaración y perciben adecuadamente el riesgo relativo de estos productos en comparación con los cigarrillos. Los estudios epidemiológicos y las evidencias científicas disponibles han demostrado que el uso exclusivo de estos productos supone un menor riesgo de cáncer de boca, enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, accidente cerebrovascular, enfisema y bronquitis crónica en comparación con el consumo de cigarrillos.

Un modelo de salud pública basado en el snus

El ejemplo sueco refuerza estos hallazgos. Según la Agencia de Salud Pública sueca, los usuarios de snus y otros productos de nicotina oral ya triplican a los fumadores en el país. Este cambio ha tenido un impacto directo en la salud pública: Suecia presenta una incidencia de cáncer de pulmón un 41% inferior al promedio europeo, lo que pone de manifiesto cómo el uso de alternativas menos perjudiciales puede contribuir a la reducción del daño asociado al tabaco.

La orden de riesgo modificado concedida por la FDA no permite a Swedish Match USA, Inc. comercializar el producto con ninguna otra declaración de riesgo modificado que pueda inducir a error a los consumidores haciéndoles creer que los productos están avalados o aprobados por la FDA, o que son seguros para su uso. No existe ningún producto del tabaco seguro, y quienes no consumen productos de tabaco no deberían empezar a hacerlo.

Suecia, con políticas fiscales que gravan menos los productos de menor riesgo, demuestra cómo un enfoque basado en la reducción de daños puede marcar la diferencia. Mientras que los cigarrillos en Suecia tienen un impuesto del 100%, el snus y las bolsitas de nicotina están gravados al 7%. Este modelo ha permitido que el país sea líder en salud pública en Europa, mostrando que las alternativas de riesgo reducido, como el snus, pueden ser parte de una estrategia efectiva contra el tabaquismo.