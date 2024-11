Vuelos supersónicos, coches autónomos… Las innovaciones que piden menos trabas a Trump y Musk

Waymo es una empresa filial del grupo Alphabet, propietaria de Google, dedicada a la producción de coches de conducción autónoma. Constituida en 2009, fue lanzada con el apoyo de diversos innovadores vinculados a la Universidad de Stanford, que en 2005 y 2007 participó con éxito en una serie de torneos automovilísticos sin conductor.

Aunque este servicio aún parezca cosa de ciencia ficción a este lado del Atlántico, lo cierto es que Waymo lleva tiempo sumando cada vez más zonas de operación y, desde sus primeros viajes en 2020, ha venido ofreciendo su particular servicio de taxi en las ciudades de Phoenix, San Francisco y Los Ángeles. El pasado mes de octubre, la empresa sumó su viaje de pago número 150.000 y anunció acuerdos para llevar su servicio a nuevos mercados como Austin o Atlanta.

La empresa echó a andar con capital aportado directamente por Google. Cuando la iniciativa empezó a coger tracción, fue separada del buscador y constituida como una filial distinta dentro del grupo Alphabet, lo que ha facilitado la captación de hasta 11.000 millones de dólares de financiación externa entre los años 2022 y 2024, así como la firma de varios acuerdos de colaboración con fabricantes de vehículos como Stellantis, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover o Volvo.

Waymo One is now providing over 150,000 paid trips and driving over 1 million fully autonomous miles every week. The future is here, it’s growing, and it’s taking riders safely to their destinations every day. pic.twitter.com/NZYeT72l7u