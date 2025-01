La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un nuevo ataque de delirio populista, ha señalado directamente al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por expresar su cautela con respecto a las propuestas de Sumar en relación a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reducción de la jornada laboral. Así, la líder de la formación de extrema izquierda ha insinuado que Cuerpo es una mala persona por no suscribir la agenda política de Sumar.

Lo ha hecho esta misma mañana en una entrevista en Radio Nacional (RNE) en la que ha presumido de su labor al frente de la cartera de Trabajo y, al mismo tiempo, ha señalado que aún queda mucho por hacer, puesto que todavía se registran grandes niveles de desempleo. "Seguimos trabajando para reducir el desempleo", ha apuntado.

ENTREVISTA |@Yolanda_Diaz_ "Es casi de mala persona decirle a la gente trabajadora que se niega a reducir la jornada laboral media hora al día. [...] La jornada se va a reducir"https://t.co/lKXgCEUpnn pic.twitter.com/MMOdDy0Fmf — Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) January 3, 2025

"Es de mala persona"

La ministra de Trabajo ha decidido comenzar el nuevo año por todo lo alto. Con su característico tono infantiloide, la líder de Sumar ha disparado su argumentario clásico, lleno de palabras vacías y emponzoñado de ideología y dogmatismo. En este sentido, si bien ha querido destacar una supuesta buena marcha de la economía española en general, y del mercado de trabajo en particular, no ha podido evitar destacar que, a su juicio, existen todavía algunos elementos que deberían ser erradicados: concretamente, el machismo y el edadismo.

Así, la ministra ha tratado de explicar que el mercado laboral español penaliza duramente a las personas de mayor edad y, sobre todo, a las mujeres, por quienes dice luchar desde su Ministerio impulsando medidas de supuesta protección a estos colectivos que personalmente juzga vulnerables. "Subir el SMI corrige el machismo que opera en el mercado de trabajo", ha subrayado. Sin embargo, resulta curioso que, al mismo tiempo en que destaca estos dos elementos y subraya que el mercado de trabajo español está "masculinizado", haya afirmado que también otro de los grandes problemas del mismo es que está "envejecido".

No obstante, lo más sorprendente de la intervención de Yolanda Díaz en RNE ha sido su señalamiento directo al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien un día antes, en esa misma emisora, explicó que el SMI debería incrementarse acorde a la evolución de la economía del país. Del mismo modo, lo cierto es que Cuerpo no se ha mostrado especialmente alineado con Díaz en relación con la reducción de la jornada laboral y ha dado largas al empeño de la ministra de Trabajo de implementar esta medida los antes posible.

Por este motivo, y puesto que para Díaz su propuesta ‘sólo’ consiste reducir la jornada laboral media hora al día, ha dicho que "es casi de ser mala persona decirle hoy a la gente trabajadora de nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora día". Así, inquirida por la entrevistadora, que preguntaba si se estaba refiriendo directamente a Carlos Cuerpo con esas palabras, la ministra ha emprendido una huida hacia delante y ha subrayado que el ministro de Economía debe elegir si está del lado de los trabajadores o si, en cambio, se posiciona con la patronal y la "extrema derecha".

De este modo, Yolanda Díaz ha insistido en la tan manida falacia de que acordar con los sindicatos una reducción de la jornada laboral es avanzar en derechos sociales y laborales y ha señalado que Cuerpo no respeta lo acordado mediante "diálogo social" porque, dice, quiere cambiar elementos del pacto. "Es muy grave que el ministro quiera modificar un acuerdo ya cerrado", ha subrayado. Con todo, asegura que, sea como sea, va a hacer que se cumpla lo acordado con los sindicatos.

La realidad tras el populismo de Sumar

Así las cosas, no podemos sino apuntar todas las falacias en las que cae continuamente la ministra de Trabajo al hablar de la reducción de la jornada laboral y su labor al frente del Ministerio. En primer lugar, debemos destacar que la medida, tal y como la plantea Sumar, supone imponer obligatoriamente para todas las empresas de todos los sectores (salvo algunas excepciones anecdóticas) que reduzcan la jornada laboral a 37,5 horas semanales y no puedan bajar los sueldos de sus trabajadores, lo cual equivale a una subida de salarios por mandato. Lo que no comprende Yolanda Díaz es que para que ello ocurra debería aumentar la productividad de las empresas, que es lo que remuneran los salarios.

En segundo lugar, al tratar de imponer esta medida a la práctica totalidad del tejido empresarial español, lo que se estaría haciendo es ignorar las condiciones y necesidades de cada sector y, dentro de cada uno de ellos, de las distintas empresas que existen. Por tanto, la ministra que dice proteger a los más vulnerables, quiere que los pequeños empresarios asuman unos sobrecostes y una merma de su productividad que, por su parte, las grandes compañías podrían hacer frente con menos dificultad.

Por otra parte, debemos recordar que la ministra de Trabajo prometió que antes de que terminara el año 2024 sería efectiva la reducción de la jornada laboral a 38 horas semanales. Quizás sea por su fracaso por lo que está tan nerviosa ante la actitud de Carlos Cuerpo, pues podría suponer una merma en su electorado. Y es que en la propia entrevista del día de hoy, Díaz ha tratado de usar este mismo argumento contra el PSOE, diciendo que el partido de Sánchez se comprometió en su Congreso a efectuar una reducción de la jornada a 36 horas por semana.

Por último, cabe destacar que la palabrería empleada por la ministra de Trabajo, con vocablos tan afables como "diálogo social", esconden la realidad de la economía española y, peor aún, de los propios procedimientos que sigue la ministra en sus ‘negociaciones’. Y es que Díaz afirma que ha llegado a un acuerdo con los sindicatos y que eso representa a todos los trabajadores, que se ven amenazados por la voracidad de la patronal y la extrema derecha. ¿Pero la patronal no forma parte de los "agentes sociales"?

Lo que ha hecho la ministra es pactar sólo con una de las partes implicadas, los sindicatos, quienes, como es natural, no se van a oponer a esta iniciativa dado que, en nuestro país, estas organizaciones han estado históricamente vinculadas a los propios partidos políticos de izquierdas de una forma evidente. En cambio, dado que este acuerdo se ha logrado al margen de la patronal, parece ser que para la líder de Sumar los empresarios no forman parte de esta negociación que, en todo caso, les afecta directamente. Dicho de otro modo: Yolanda Díaz saca su vena comunista y decide que los "despiadados" capitalistas no tienen derecho a decidir en este asunto.

Por cierto, la ministra debería aclarar por qué los inspectores de Trabajo están reclamando el pago de parte de su complemento de productividad del mes de diciembre y, si es esto cierto, cuándo va a satisfacer sus demandas.

Trabajo 'sisa' a todo el personal de la Inspección de Trabajo la mitad de plus por productividad y les sube el IRPF de manera injustificada. ⁦@empleogob⁩ ⁦@Yolanda_Diaz_⁩ ⁦@jperezrey⁩ https://t.co/ZnGH2QApSl — inspectoresdetrabajo (@instrabajoyss) December 24, 2024

¿Por qué la que parece creerse la principal abanderada de la lucha popular cuando ha de hacer frente a sus responsabilidades no se encarga de los trabajadores que dependen de ella?