El coche eléctrico sufre otro año decepcionante en España

El coche eléctrico en España vuelve a sufrir otro año decepcionante o que se podría catalogar como "fiasco", debido a que no logra hacerse un hueco en el mercado a pesar de la continua promoción que desde todos los organismos gubernamentales se intenta hacer de este tipo de automóviles, en detrimento de los coches de gasolina y diésel.

Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), el año 2024 cerró con más de un millón de turismos matriculados, concretamente la cifra ascendió a 1.016.885 turismos matriculados el pasado año. Esta cantidad es un 7,11% superior a la registrada en el año 2023, donde se alcanzaron los 949.362 coches vendidos.

Han tenido que pasar cinco años para que en España se supere el millón de coches nuevos vendidos, algo que no se veía desde 2019 cuando se alcanzó la cifra de 1.258.249 turismos matriculados. No obstante, aún seguimos un 19,18% por debajo de los niveles pre-pandemia.

En cuanto a los coches electrificados, donde podríamos incluir tanto a los coches eléctricos como a aquellos turismos híbridos enchufables tanto de gasolina como de diésel, estos apenas han incrementado sus ventas con respecto al año 2023. Así pues, en el año 2023 se vendieron 113.776 turismos de este tipo mientras que en 2024 se han vendido 115.932 turismos electrificados, un 1,89% más entre un año y otro. Una cifra muy pobre teniendo en cuenta que cada vez hay más facilidades para adquirir un coche de estas características.

No obstante, este incremento de las ventas no les ha servido para aumentar su cuota de mercado, sino todo lo contrario, y esto se ha debido fundamentalmente a que los coches híbridos no enchufables han disparado sus ventas, especialmente los de gasolina. De esta manera, tenemos que los híbridos no enchufables de gasolina se han vendido un 32,98% más que en 2023, pasando de 263.826 a 350.838 turismos vendidos en 2024. Por tanto, la cuota de mercado de los coches electrificados pasa de un 12% en 2023 a ser de un 11,4% en 2024.

Si nos detenemos a ver la evolución de los turismos eléctricos puros, vemos que en 2023 se vendieron 51.611 turismos de este tipo por los 57.374 turismos eléctricos vendidos en 2024, lo que supone un aumento del 11,17% entre 2023 y 2024.

No obstante, estas cifras están lejos de cumplir con las expectativas creadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que aseguró que para el año 2023 habría más de 250.000 coches eléctricos por las carreteras españolas y en 2030 habría 5 millones (cifra que luego se amplió a 5,5 millones de coches eléctricos). De momento, a finales de 2024 había en España en torno a 220.000 coches eléctricos circulando por las carreteras españolas, lejos de las cifras prometidas por Sánchez.

Al respecto de la cuota de mercado de los turismos según su fuente de energía, tenemos lo siguiente:

Como se puede ver, los híbridos no enchufables ya acumulan un 38,6% de la cuota de mercado, los turismos de gasolina le siguen de cerca con el 37,2%, y ya en otro nivel nos encontramos con que los turismos de tipo diésel tienen un 9,5% de la cuota de mercado, siendo la de los híbridos enchufables del 5,8%, la de los eléctricos de un 5,6%, y la de los GN/GL de un 3,3%.

España también está lejos de la cuota de mercado que tienen los turismos electrificados en la Unión Europea, como podemos ver en este gráfico:

Tal y como podemos ver, los turismos electrificados en la UE tienen casi el doble de cuota de mercado que en España, siendo de un 20,4% en comparación con el 11,1% de nuestro país. El sorprendente caso de Portugal se debería, según cuentan desde ANFAC, a que la mayoría de las ventas de turismos en el país luso se han realizado a empresas (ya que obtendrían bonificaciones), no a particulares, lo que tendría un mayor sentido.

Una de las razones fundamentales por las que en España o Italia la cuota de mercado de los coches electrificados es tan baja, en comparación con la Unión Europea, no es otra que los bajos salarios que hay en los países mediterráneos en comparación con Alemania, Francia o Reino Unido. No es casualidad que en España se haya disparado en los últimos años la compra de vehículos de segunda mano, como ya hemos contado en Libre Mercado.

En conclusión, el mercado de los coches electrificados no consigue despegar en España a pesar de todas las ayudas, subvenciones y bonificaciones de las que disfruta, no sólo porque la población sigue teniendo cierto recelo a este tipo de turismos, sino porque tampoco se lo pueden permitir económicamente en la gran mayoría de los casos, teniendo que recurrir a los clásicos de gasolina o diésel, o adquiriendo coches de segunda mano.