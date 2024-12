La fiebre por los coches de segunda mano: se encarecen en 9.670 euros en una década

Los vehículos de segunda mano cada vez son más caros. En concreto, el precio medio del coche de ocasión ha subido en el mes de noviembre, un 0,2% con respecto al mes anterior, pasando de un precio medio de 20.510 euros en octubre a uno de 20.634 euros en noviembre, según el portal automovilístico Coches.net. Se revierte así la tendencia a la baja que venía teniendo el precio medio de los coches de ocasión en los meses de septiembre y octubre, donde el precio cayó a los 20.647 y 20.510, respectivamente.

A pesar de esta tendencia a la baja en estos dos meses, la realidad es que el precio medio del coche de ocasión no ha parado de subir de forma progresiva durante los últimos años. ¿A qué se debe esto? En este artículo vamos a tratar de dar con algunas de las claves.

Como ya hemos mencionado, el precio medio de los vehículos de ocasión no ha parado de crecer en España desde el año 2022, como así nos muestra el ‘marketplace’ en este gráfico:

En este gráfico vemos que no sólo es que el precio medio del coche de ocasión haya pasado de 19.360 euros en enero de 2022 a 20.634 en noviembre de 2024 (un incremento de más de 1.000 euros en dos años), sino que ha crecido un 88,2% con respecto al mes de marzo de 2013, que fue de 10.964 euros, casi el doble en apenas 11 años. Una vez observada la realidad que vive actualmente el coche de ocasión en España, toca buscar cuáles son los posibles motivos de este incremento en su demanda.

Una razón es, sin duda, el encarecimiento que se produjo en todo tipo de piezas automovilísticas en el año 2021 (y posteriores) con la crisis del Coronavirus. Como ya sabemos, la crisis del Covid provocó la creación de toda una serie de "cuellos de botella" en toda la economía mundial, más concretamente en China, que hizo que se encarecieran todos los bienes intermedios relacionados con la producción de vehículos. No obstante, aunque este no es el motivo principal, está claro que aún sigue teniendo su influencia.

Por otro lado, un motivo que también explica la creciente demanda de vehículos de ocasión es el empobrecimiento generalizado de los españoles en los últimos años, por mucho que desde instancias gubernamentales y demás altavoces mediáticos se intente vender lo contrario. Si ya hemos mostrado como, bajo este gobierno de PSOE y Sumar, la población española tiene cada vez un menor acceso a una dieta equilibrada (según el INE, hasta 3 millones de personas tienen dificultad para comprar carne, pollo o pescado) lo lógico es pensar que tampoco tendrán acceso a bienes de un precio mucho más elevado, como pueden ser los coches eléctricos.

Y es justamente este un tercer factor que puede explicar el crecimiento en la compra de coches de ocasión, ya que los coches eléctricos no se están vendiendo tanto como le gustaría al gobierno. Sin ir más lejos, aquí ya contamos como en agosto de este año se vendieron sólo 6.811 vehículos 100% eléctricos o híbridos enchufables, lo que vendría a ser un 21,6% menos que en agosto de 2023. Todo esto ha sucedido a pesar de las incontables subvenciones al coche eléctrico y a la guerra contra el combustible diésel por parte del gobierno.

Por último, un cuarto factor que también influye y que mencionan desde Coches.net, es que los coches híbridos y eléctricos cuestan casi el doble que un coche de diésel. Mientras que el coche de ocasión de tipo diésel tuvo un precio medio que osciló los 17.269 euros en el mes de noviembre, el precio medio de los coches de ocasión eléctricos e híbridos rondó los 32.102 euros en el mismo mes. Por su parte, los coches de ocasión de gasolina tuvieron un precio medio de 20.294 euros el pasado mes de noviembre.

En resumidas cuentas, si la demanda de coches de ocasión no ha dejado de crecer desde la crisis del Coronavirus, e incluso ha hecho que el precio medio de estos vehículos crezca un 88,2% desde 2013, se debe fundamentalmente a que la situación económica de los españoles ha empeorado en los últimos años. Salarios cada vez más bajos en términos reales o subidas impositivas cada vez mayores, son razones que explican que los ciudadanos tengan que recurrir a coches de ocasión y no puedan acceder a los coches eléctricos, a pesar de las innumerables subvenciones y facilidades que se ofrecen. No obstante, de seguir con la dinámica actual sólo queda ver por cuanto tiempo podrán los españoles seguir recurriendo a los coches de ocasión antes de que tampoco puedan acceder a estos vehículos.