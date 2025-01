En el "momento crucial" para las centrales nucleares españolas, tal y como lo ha definido Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, las empresas propietarias han lanzado un mensaje a los políticos: si en algún momento se planteara revertir el plan de cierre, que arranca en 2027 con Almaraz, tendría que ser con un cambio en las condiciones, que pasaría por un alivio de la carga impositiva que soportan. "No podemos continuar con estas condiciones fiscales", ha señalado en un encuentro con los medios; "con la situación actual, no vamos a seguir", ha insistido en alusión a que se mantendría el calendario de cierre que se pactó en 2019 con el Gobierno.

Ante un grupo de periodistas, el presidente del grupo que representa al sector nuclear en España, entre ellas las empresas propietarias de las centrales (Naturgy, Iberdrola y Endesa) ha presentado los datos de las centrales nucleares en 2024, con una generación del 19,57% de la electricidad y segunda en producción eléctrica, por detrás de la eólica, subrayando el dato de que generó energía "más del 83 por ciento de las horas del año", una "producción constante que refleja la garantía de suministro que ofrece día a día y año a año la energía nuclear". Araluce ha remarcado las ventajas de la nuclear como "fuente de energía de base" frente a la alternativa del gas natural, que emite CO2, es más cara "y genera más dependencia" de terceros países. Ante este escenario, ha insistido, "sería prudente" mantener la energía nuclear en España, citando como argumentos la subida de precios que acarrearía renunciar a ella (supondría "un palo gigantesco para la industria") o las emisiones.

Las propietarias, ha dicho ante los medios, "lo tienen claro", "quieren mantener las centrales". "Pero si se lo hacen imposible", ha advertido, no se plantearán seguir cuando expiren las licencias actuales en las fechas que marca el cierre escalonado, acordado en su día con el Ejecutivo en un escenario muy distinto, con Podemos, el entonces socio de la coalición, pidiendo un cierre inmediato.

En un mensaje más contundente que en anteriores ocasiones, Foro Nuclear ha insistido en que "si no hay cambio en la política fiscal, si no se hace viable la nuclear, no podremos continuar" en el hipotético caso de que haya un giro en la actual política antinuclear del Gobierno. Si hay cambios, ha señalado, habrá que sentarse a hablar de aspectos como la tasa ENRESA, que las empresas han llevado a los tribunales después de que la exministra Teresa Ribera subiera un 30 por ciento la tasa que pagan las propietarias por la gestión de los residuos y el futuro desmantelamiento, y del resto de impuestos que, según Araluce, suponen pagar 28 euros por megawatio, más que cualquier otra tecnología.

El presidente de la asociación ha vuelto a quejarse de una carga fiscal "discriminatoria" al tiempo que ha advertido de que temen "el colapso del sistema" si se cierran las centrales en las fechas previstas, recordando episodios como el vivido durante el mes aproximadamente que estuvo parada la central de Ascó, por la recarga de uno de los reactores y de la reparación de un alternador. Red Eléctrica recurrió en dos ocasiones al llamado Servicio de Respuesta Activa de la Demanda que supone pedir a la gran industria que pare para equilibrar el sistema a cambio de una compensación.

Sobre Almaraz, la primera central de la lista y cuya comarca se moviliza este sábado para pedir que no se cierre, Araluce ha destacado que entramos en el "momento crucial" y que en el caso de que hubiera vuelta atrás, que no será posible sin un diálogo sobre estos aspectos con las propietarias, "cuanto más se tarde será más difícil". Aludía a los largos plazos característicos de la gestión de una central nuclear que implican tomar decisiones operativas con meses o años de antelación, relacionados con la renovación de licencias, acopio de combustible, formación de operadores o renovación de equipos.

"A la espera" de que se imponga "el sentido común", el escenario hoy por hoy es el cierre tanto por la inmovilidad del Gobierno como por la posición de las empresas y su petición de un cambio en las condiciones. "Cerrar por no ser rentable no significa que no quieras" seguir, ha apuntado en cualquier caso Araluce que ha defendido la necesidad de sentarse a hablar con el Ejecutivo. La sucesora de Ribera, Sara Aagesen, no se ha reunido por el momento con el colectivo.