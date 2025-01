El Foro de Davos apunta ahora a los "bulos" como el principal "riesgo": ¿llega la censura?

El Foro Económico Mundial, también conocido como el Foro de Davos, celebrará su reunión anual entre los días 20 y 24 de enero en la ciudad suiza de Davos. Este evento congrega a los líderes políticos internacionales, a los responsables de las principales empresas del mundo y a expertos de todo tipo.

Desde hace años, el Foro de Davos viene realizando un "Informe de Riesgos Globales" que estaría basado en una serie de encuestas que realizan a más de 900 "expertos" para definir cuáles son los problemas de mayor gravedad a los que se enfrentará el mundo en el corto y largo plazo. Este informe cumple en 2025 su 20ª edición, y las conclusiones a las que ha llegado no dejarán indiferente a nadie.

Si acudimos a este documento, que se puede leer aquí, veremos que se establecen cuales son los mayores riesgos para estos expertos en dos planos temporales, a saber: a 2 años vista (corto plazo) y a 10 años vista (largo plazo). Dentro de cada marco temporal se incluyen los 33 riesgos que, para estos expertos, serían más graves para el mundo. Hasta aquí no hay nada extraño, el problema viene cuando vemos que "riesgo" colocan en primer lugar como el más peligroso para el mundo en los próximos dos años: "La desinformación".

Los bulos, el mayor riesgo

Así es, para estos más de 900 "expertos", el mayor riesgo al que se enfrenta el mundo en los próximos dos años es el de los bulos (se distingue entre información errónea e información falsa). Es decir, este riesgo sería mucho más relevante y peligroso para el mundo que los conflictos armados actuales, el problema demográfico en todo Occidente, el estancamiento de la economía o la pobreza. De hecho, algunos de estos problemas ni se mencionan. En la siguiente imagen podremos verlo:

No obstante, si observamos los mayores riesgos para los próximos 10 años no nos escandalizaremos menos. Como hemos visto en la imagen anterior, no hay ni una sola mención a la pobreza entre los 33 mayores riesgos para el mundo durante la próxima década, siendo más importante la desigualdad que ocuparía el 7º mayor riesgo para el mundo. Tampoco se encontrarían entre los 10 mayores riesgos los conflictos armados, que ocuparían el puesto número 12, mientras que los posibles riesgos adversos del uso de la Inteligencia Artificial (IA) se encontraría en el puesto número 6.

Todo esto sucede mientras desde distintos organismos, como son el Gobierno de España o la Unión Europea, se viene insistiendo en la importancia de luchar contra la "desinformación" y la necesidad de disponer de "verificadores" de noticias. No deja de ser llamativo que las distintas élites, tanto gubernamentales como empresariales, se posicionen todas a la vez en un mismo tema y le den una prioridad tan alta.

¿Allanando el camino a la censura?

Visto lo visto, no es descabellado plantearse las siguientes preguntas: ¿qué pretenden conseguir con esto?, ¿quién decide lo que es un bulo y lo que no lo es?, ¿no estarán buscando así un mayor control sobre la población por medio de la censura?, ¿no estarán allanando el camino de la censura en redes sociales y contra la libertad de expresión?

Estas preguntas son perfectamente pertinentes dado que no hay un problema real con los bulos, y si lo hay es con aquellos bulos que se emiten desde instancias oficiales y gubernamentales, como las que perpetra continuamente el Gobierno de España. Está por ver la repercusión que tendrá esta reunión, cuyo mayor aliciente el año pasado fue la presencia de Javier Milei, cuyo discurso dio la vuelta al mundo y fue el más visto en Youtube de entre todos los líderes mundiales.

En definitiva, todavía no sabemos lo que ocurrirá en este evento ni las motivaciones reales que están detrás de colocar la "desinformación" como el mayor problema al que se enfrenta el mundo, pero no parece desatinado el pensar que lo que estarían buscando con esto es crear alarma social y preparar el terreno de una mayor censura de la que ya vivimos en muchos sentidos. Sólo queda esperar para ver si estamos ante un nuevo ataque a la libertad.