Las víctimas de la okupación estallan contra Irene Montero por burlarse de ellas: "Es indignante y vergonzoso"

"¡Madre mía con el problema de la okupación!", se burlaba este jueves Irene Montero en un vídeo colgado en sus redes sociales. En su afán por ganar protagonismo y combatir las propuestas de Vivienda de PP y PSOE, la eurodiputada de Podemos cargaba contra los pequeños propietarios, a los que les venía a reprochar que se quejasen por su situación, cuando el resto de ciudadanos están teniendo que afrontar grandes subidas de precios que les llevan a dedicar "el 43% de su sueldo al alquiler y a veces el 50%, el 60% o mucho más".

"Lo primero que me surge es una pregunta: ¿dónde vive Irene Montero? —se cuestiona retóricamente Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación—. Desde luego, tiene que vivir muy lejos desde hace muchísimo tiempo, porque es inexplicable que no entienda el clamor popular y la preocupación que hay por la okupación y inquiokupación, y más cuando desde hace años no hemos parado de ver continuamente noticias y reportajes sobre afectados. Por tanto, lo que están haciendo es negar una evidencia cuando son perfectamente conscientes de que existe".

Además, tal y como recuerda Bravo, las víctimas son en su mayoría pequeños propietarios a los que el Estado obliga a mantener a sus okupas e incluso a pagarles los suministros, condenándoles no solo a la ruina económica, sino también arrastrándoles a graves problemas psicológicos. Precisamente por eso, ve surrealista la posición de Podemos: "Lo que me parece indignante es que un partido que supuestamente es de izquierdas esté tachando a los pequeños propietarios de rentistas, y que esté obviando, además, que la mayoría de la okupación e incluso inquiokupación se está produciendo en barrios de clase media-baja. Es vergonzoso".

Belarra, vecina de un barrio okupado

Según desvela, esto es algo que Ione Belarra, líder de Podemos y amiga personal de Montero, sabe perfectamente, ya que es vecina suya desde hace años y ha sido testigo de todos los problemas que se derivan de la okupación. "En la misma calle en la que vive Belarra, los vecinos fuimos capaces de expulsar a unos okupas en el momento en que uno de ellos apuñaló a otro en un trastero okupado, y sabe perfectamente lo que hay porque conoce mi caso", insiste.

Ha llegado a haber hasta tres narcopisos y un burdel, así que he visto de todo: tiros, navajazos, peleas con puños americanos… A uno incluso le arrancaron la oreja de un mordisco

Concretamente, él ha sido víctima en Vallecas de la llamada okupación indirecta, ya que llegó a ser el único propietario entre decenas de okupas. Y no precisamente pacíficos. "Aquí ha llegado a haber hasta tres narcopisos y un burdel, así que he visto de todo: tiros, navajazos, peleas con puños americanos… A uno incluso le arrancaron la oreja de un mordisco", explicaba ya hace años en una entrevista en Libre Mercado, en la que confesaba haber tenido que recurrir a tratamiento psiquiátrico, llegándose a tomar hasta 3.000 pastillas al año para seguir adelante.

Obviar la realidad para no asumirla

Pero su caso no es el único. Al calor del polémico decreto antidesahucios aprobado en pandemia, miles de familias —80.000, según sus cálculos— han sufrido en sus propias carnes la llamada inquiokupación, la modalidad más extendida y probablemente la más peligrosa, por el amparo legal del que la ha dotado el Gobierno de Pedro Sánchez. Precisamente por eso, y al igual que han hecho con otros grupos parlamentarios, la Plataforma de Afectados por la Ocupación lleva años intentando advertir a Podemos de una realidad innegable. Sin embargo, jamás han hecho ni el más mínimo intento por ponerse en su lugar.

Desde el año 2021 hasta el año 2023, estuvimos intentando localizar a la portavoz de vivienda en el Congreso de los Diputados: le enviamos decenas de emails, le hicimos decenas de llamadas, le mandamos solicitudes por registro, le mandamos cartas certificadas... Y no tuvo la decencia de respondernos a nada. A nada.

La impunidad okupa y los problemas de Vivienda

De la misma manera, el portavoz de las víctimas denuncia la actitud de oídos sordos hacia otra realidad incuestionable: "Claro que los precios están muy altos, pero es que el gran problema del mercado del alquiler está provocado porque hay medidas, aprobadas por ellos mismos, que favorecen la okupación y la inkiocupación. Eso crea una inseguridad jurídica que lo que hace es reducir la oferta de pisos y, por lo tanto, los que hay suben los precios —resume Bravo—. Es decir, que ellos son los primeros causantes de este problema. Habrá otros factores que intervengan, pero este es evidente que es uno de ellos".

Hay medidas, aprobadas por ellos mismos, que favorecen la okupación y la inkiocupación. Eso crea una inseguridad jurídica que lo que hace es reducir la oferta de pisos y, por lo tanto, los que hay suben los precios

Su análisis es exactamente el mismo que hacen los expertos del sector inmobiliario. No en vano, esta misma semana la Agencia Negociadora del Alquiler respondía a las propuestas del PSOE insistiendo en que "sin seguridad jurídica, las medidas propuestas para solucionar el problema de la escasez de viviendas en arrendamiento no tendrán ninguna eficacia". Así, su portavoz, José Ramón Zurdo insistía en que el hecho de que los procedimientos de desalojo en caso de incumplimiento puedan alargarse durante años es "el principal motivo que hace que los arrendadores no alquilen las viviendas y las lleven a la venta o a otro tipo de alquileres menos intervenidos".