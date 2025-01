La España de Sánchez crece tanto que sus horas trabajadas siguen por debajo de las de la crisis de 2008

Los datos del INE vuelven a contradecir la propaganda económica del Gobierno. Pedro Sánchez insiste en que España es un ejemplo de éxito, el mayor, que crecemos más que nadie, que ganamos dinero por todas partes y que creamos empleo sin parar. Pues bien. Los parados reales no son los 2,6 millones que él dice sino que ascienden a 3,9 millones en cuanto se suman los colectivos de parados excluidos de la estadística oficial, el mandato de Sánchez comenzado en 2019 terminó con España como país con mayor pérdida de poder adquisitivo real de toda la UE (datos cerrados y ofrecidos por Eurostat en 2022) y, para colmo, como contabiliza el INE dependiente del propio Gobierno, España sigue con menos horas trabajadas de las que se generaban en el tercer trimestre de 2008, el año de origen de la crisis financiera —subprime— que colapso la construcción y las cajas de ahorros en España y el sistema financiero global.

Bajos estándares de crecimiento

Los datos a los que nunca se refiere el Gobierno son demoledores. Porque, si no hay más horas de trabajo, no puede haber más empleo real. Habrá más reparto de las horas entre la población por medio de contratos basura, cerilla, parciales, fijos discontinuos… Pero no hay más empleo real. Y los datos son los siguientes: en el tercer trimestre de 2024 —último dato contabilizado— las horas trimestrales trabajadas llegaron a 8.887.163.100 ¿Suben con respecto al mismo periodo de 2023? Sí, muy levemente: fueron 8.812.126.400. Vamos, que el súper crecimiento al que se refiere Sánchez es literalmente de un 0,85%. No llega al punto de crecimiento.

Pero, sobre todo, ¿es una cifra ejemplar para España? La respuesta a esa afirmación es tan negativa que un sólo ejemplo es capaz de tumbar todo el triunfalismo oficial. En el tercer trimestre del año de arranque de la crisis subprime —2008— se trabajaron 9.032.575.500 horas. Un 1,64% más que las horas del último trimestre contabilizado.

Empleo precario y por horas

De hecho, en base a los mismos datos de la Contabilidad Nacional Trimestral que elabora el INE, se puede apreciar que la jornada media semanal realizada por las personas ocupadas al finalizar el tercer trimestre de 2024, es de 31,2 horas, la menor de los últimos años, y mucho menor que la que se realizaba en 2008 y 2007.

¿Porque España crece mucho? En absoluto: porque el crecimiento está basado en deuda y gasto públicos y eso nunca se traduce en incremento de riqueza, poder adquisitivo y empleo. Porque todo gasto y deuda públicas se pagan con más carga fiscal y eso espanta el aumento de riqueza y trabajo.

Los responsables de USO llevan tiempo alertando de esta situación y lo resumen de esta manera: "Más personas ocupadas en 2024 que en años precedentes pero trabajando menos horas, lo que nos indica que no se ha creado empleo y que estamos distribuyendo éste entre más gente. Tenemos un "teórico récord de ocupación" que se está realizando con personas que no completan una jornada entera de trabajo, con jornadas muy reducidas. Eso implica peores condiciones laborales: salarios reducidos e incremento de situaciones de pluriempleo. Como se puede ver, no sólo se trabajan menos horas semanales de promedio, sino que además es una jornada muy por debajo de la que correspondería a una jornada completa de trabajo".