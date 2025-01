Yolanda Díaz dice que es vital reducir la jornada a 37,5 y resulta que en España se trabajan 31 horas a la semana

La estadísticas no amañadas no son amigas de Yolanda Díaz. Ni el recuento de parados reales (3,9 millones de personas) da la razón a su euforia -más bien, todo lo contrario-, ni el registro de duración media de los contratos -45 días- respalda -más bien, al revés- su promesa de que su reforma laboral acabaría con la precariedad, ni el recuento del INE de horas trabajadas avala -más bien hace lo opuesto- su cruzada por reducir la jornada laboral semanal: ella habla de la necesidad de reducir la jornada de 40 a 37,5 horas y lo cierto es que el gran problema de España es que no se genera más empleo. La jornada media real no ha dejado de caer y está en 31,2 horas.

La realidad del empleo en España

En España no se crea empleo: se distribuye el poco que se genera. Esta afirmación hace tiempo que la defienden distintos expertos. Y lo cierto es que se confirma con cada dato que surge. "A partir de los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral que elabora el INE, la jornada media semanal realizada por las personas ocupadas al finalizar el tercer trimestre de 2024, es de 31,2 horas, la menor de los últimos años, y mucho menor que la que se realizaba en 2008 y 2007", señala el departamento de estudios del sindicato USO.

"Más personas ocupadas en 2024 que en años precedentes, pero trabajando menos horas", explica el sindicato, lo que "nos indica que no se ha creado empleo y que estamos distribuyendo éste entre más gente". La afirmación es de un sindicato, eso sí, de uno que no depende de las subvenciones públicas y que realiza su análisis en base a los datos oficiales.

"Tenemos un "teórico récord de ocupación" que se está realizando con personas que no completan una jornada entera de trabajo, con jornadas muy reducidas. Eso implica peores condiciones laborales: salarios reducidos e incremento de situaciones de pluriempleo", explica USO. Los datos son demoledores. El tercer trimestre de 2007 la jornada media fue de 32,7 horas semanales. El mismo trimestre de 2008 quedó igual: 32,7 horas. El tercer trimestre de 2020 el cambio es ya significativo, aunque marcado por el covid: 31,7. Y los mismos periodos de 2021 -31,5 horas-, 2022 -31,8 horas-, 2023 -31,5 horas- y 2024 -31,2- confirman la conclusión: que la jornada ha ido a menos y es inferior claramente al dato del inicio de la crisis de 2008, la crisis financiera que descolocó a todo el planeta conocida como subprime.



"Como se puede ver no sólo se trabajan menos horas semanales de promedio, sino que, además, es una jornada muy por debajo de la que correspondería a una jornada completa de trabajo", señala USO. "Se está troceando –repartiendo- el empleo existente y creando una situación donde tener un contrato –indefinido o temporal- no implica tener un salario que permita llegar a fin de mes, una jornada reducida implica un salario reducido", añade el sindicato.

"Se está generando la figura del trabajador en riesgo o en situación de pobreza teniendo un contrato indefinido. Como consecuencia de ello, nos encontramos con trabajadores que firman más de un contrato indefinido al mes originado un incremento de las situaciones de pluriempleo. Se necesita más de un contrato (ocupar más de un puesto de trabajo) para llegar a fin de mes. Los datos que aporta la Contabilidad Nacional sitúan a 677.000 personas en situación de pluriempleo", concluyen los expertos de USO.