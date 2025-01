El PSOE quiere ampliar las causas que permiten la baja laboral por la "exposición a largas jornadas de trabajo"

El PSOE quiere ampliar el número de enfermedades psíquicas que dan acceso a la baja laboral. Hablan de estrés postraumático y amplían el abanico a "otras patologías sobre las que existe evidencia suficiente de su relación con los riesgos psicosociales en el trabajo". Se prepara una nueva batería de causas para la baja en el trabajo. El PSOE quiere abrir la mano en las bajas laborales por motivos psíquicos".

A pesar de la reducción de las muertes relacionadas con el trabajo en el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estiman que en 2016 cerca de 2 millones de personas pudieron fallecer por enfermedades o traumatismos relacionados con el trabajo", dice el PSOE en un documento elaborado con este fin. "En el 81% de los casos se debió a enfermedades no transmisibles. Por ejemplo, calculan que 750.000 muertes por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares son atribuibles a la exposición a largas jornadas de trabajo, siendo la mayor carga de morbilidad asociada", señala el PSOE.

Y es que, para los socialistas es prioritario tener en cuenta "los factores de riesgo psicosocial asociados a la organización del trabajo, a las relaciones interpersonales y al contexto en el que se desarrolla el trabajo, y su impacto en la salud y la seguridad de las personas trabajadoras".

"Estos factores de riesgo pueden desencadenar riesgos psicosociales como el estrés laboral y la violencia en el entorno de trabajo, los cuales no solo incrementan la accidentabilidad y el absentismo, sino que también afectan gravemente la salud mental, contribuyendo al desarrollo de afecciones como el síndrome de desgaste profesional".

Revisar el cuadro de enfermedades profesionales

Por todo ello, el PSOE quiere "revisar el cuadro de enfermedades profesionales para incluir las patologías de salud mental vinculadas al trabajo, conforme a la Recomendación 194 de 2002 de la OIT, incluyendo el trastorno de estrés postraumático y otras patologías sobre las que existe evidencia suficiente de su relación con los riesgos psicosociales en el trabajo". Y, en el "marco del diálogo social, quiere estudiar la posible modificación de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales para garantizar de forma más efectiva la protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos psicosociales y sus consecuencias en la salud mental, así como la elaboración de normativa diferenciada sobre la gestión de los riesgos psicosociales de origen laboral".

Porque, por lo visto, las largas jornadas en España están detrás de un "desgaste profesional" que ocasiona daños irreversibles. Lo más llamativo es que los socialistas aluden a esas jornadas inmensas de trabajo justo cuando se acaba de publicar la jornada laboral media semanal y a duras penas rebasa las 30 ahora: 31,2 horas en concreto.

No se genera más empleo

Así, mientras el Gobierno habla de la necesidad de reducir la jornada de 40 a 37,5 horas, lo cierto es que el gran problema de España es que no se genera más empleo. La jornada media real no ha dejado de caer y está ya en esas 31,2 horas. Porque en España no se crea empleo: se distribuye el poco que se genera. Esta afirmación hace tiempo que la defienden distintos expertos. Y lo cierto es que se confirma con cada dato que surge. "A partir de los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral que elabora el INE, la jornada media semanal realizada por las personas ocupadas al finalizar el tercer trimestre de 2024, es de 31,2 horas, la menor de los últimos años, y mucho menor que la que se realizaba en 2008 y 2007", señala el departamento de estudios del sindicato USO.

"Más personas ocupadas en 2024 que en años precedentes, pero trabajando menos horas", explica el sindicato, lo que "nos indica que no se ha creado empleo y que estamos distribuyendo éste entre más gente". La afirmación es de un sindicato, eso sí, de uno que no depende de las subvenciones públicas y que realiza su análisis en base a los datos oficiales.